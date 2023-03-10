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高檔飯店SPA「大媽穿國小泳衣」沒胸墊！長輩節儉神舉...驚呆全場

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多長輩平時過度節儉，讓晚輩無奈又心疼。作家黃大米就發文分享，粉絲們碰到的各種奇葩案例，包括老母總愛撿哥哥不要的四角褲穿、長輩把香腳當牙籤剔牙，還重複使用、甚至有大媽在高檔飯店泡SPA，竟穿著私立國小的泳衣。

黃大米昨日在臉書提到近況，表示她最近忙著照顧生病的爸爸，但因性格勤儉，原本還打算要自己清潔新家，但後來轉念，決定將居家清潔的工作就給專業的人。

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沒想到，這番話釣出大票粉絲，留言分享長輩的各種「勤儉事跡」，而黃大米事後也將經典案例挑出來，其中這12個故事令眾人嘆為觀止。

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有老母會撿兒子丟掉的四角褲來穿。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1.我媽都會去垃圾桶，撿我哥丟掉的四角內褲回來穿，我大嫂知道後，就把哥哥的內褲剪爛才丟垃圾桶，避免我媽媽又去撿回來穿。

2.我婆婆透露，當年和公公結婚那天，公公告訴她，終於可以小倆口共用一個牙刷了。原來公公在結婚之前，竟是全家老小共用一個牙刷的。

3.我看過長輩用燒完香的香腳當牙籤來剃牙，剃完牙後把菜渣去除掉，繼續下次使用；還有穿到破掉的衛生褲把它剪短當內褲，褲管當袖套。

4.家裡總是會堆不同年份的農民曆，某年清掃時想說舊的扔掉，事後長輩發現勃然大怒，說裡面有夾鈔票，從此對農民曆敬而遠之，動都不敢動。

踩在坐式馬桶上！下秒突爆…他腳踝被割斷「只剩一層皮黏著」。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一家子小便都不沖水，只有大號才會沖掉。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

5.我公公是棉花棒都不丟，一直挖耳朵，直到挖到棉花掉了。

6.我父親吃完飯、把碗放在冰箱，不用洗、明天繼續使用。

7.婆婆想省痱子粉，拿太白粉抹小孩屁股。

8.我某任堂妹結婚喜宴時，驚見阿嬤身上穿著妹妹的國中制服。

▲夏天,腳,腳趾頭,指甲油,游泳池,曬太陽。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲還有大媽穿國小發的泳衣。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

9.我有一次去蠻高檔的飯店SPA池，驚見有個中年媽媽居然身穿我大女兒學校的泳衣（私立小學），而且沒墊胸墊！

10.我家阿公只用7個口罩，星期一到星期日輪著用，他說過了一個禮拜，細菌都死光了。

11.我哥有個同學，家裡很有錢那種，全家人尿尿完都不能沖水，只有大便完才能沖。

12.我有一個遠房親戚，是把小孩用過的鼻涕衛生紙拿去曬乾，然後繼續用。

看到長輩這些舉動，大票網友不禁直呼，「真是大開眼界」、「共用牙刷...真的好可怕」、「原來一山還有一山高，這篇是經典之最，真的太不可思議了」、「原來發霉年糕洗一洗繼續吃算是小咖的了」、「看完突然覺得我們太浪費了」。

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關鍵字：

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