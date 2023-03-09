Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑：需要來1組

▲Dyson仿真玩具補貨了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

Dyson一支吹風機要破萬元，不過好市多竟出現1折價？一名網友逛賣場驚呼，「史上最便宜1折價戴森再次補貨了」，結果真相神展開，原來這是仿真玩具組，內有吹風機、烘罩、 梳子、直髮器等，能培養孩子動手吹頭髮的習慣。文章曝光後，連媽媽們都看了好羨慕笑虧「很需要一組！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，最近逛賣場時，發現熟悉的Dyson吹風機又上架了，「Costco史上最便宜1折價戴森再次補貨了，上次沒搶到的朋友，這次別錯過囉！」

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畫面可見，原來這一整組是Dyson的「仿真髮型造型玩具組」，商品介紹主打1:1擬真縮小設計、有2種吹嘴梳頭可替換，還有微風力安全仿真的風聲，能培養孩子自己動手吹頭髮的習慣，而價格為1449元，適用3歲以上的孩童。

整組配色是經典黑粉，有家長們在同社團也心動笑虧「這麼一整套，連媽媽都想買！買不起真Dyson吹風機，買玩具總是可以吧，還能享受免費洗髮服務，能閉眼睛好好享受安靜片刻，是值得的！」

底下網友也噴笑回應，「差點被騙」、「上次看到以為是真的」、「有人需要嗎？朋友送一組，小孩拆開玩一次就不玩了，小孩五年級了」、「很需要一組」、「超可愛～之前也有買吸塵器」、「大的太貴，小的來一組」、「D牌吸塵器玩具10年前就有了，真的可以吸」、「真的可以吹頭髮嗎」。對此，有熱心網友回覆，「不行耶！它就是個裝模作樣的玩具」。

▼玩具1499元，確實是真實版的吹風機1折價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

