美國將台灣變「刺蝟島」？　外交部：遺憾疑美論謠言

▲外交部澄清「疑美論」說法。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

針對有媒體指美國《2023會計年度國防授權法》（NDAA2023）對台灣「外國軍事融資」（FMF）是「美軍彈藥移儲台灣」計畫，代表美國要將台灣變成「刺蝟島」、「巨大軍火庫」，恐不斷將台灣推向戰火，外交部9日表示，相關報導張冠李戴、斷章取義的企圖，昭然若揭。

外交部鄭重澄清，該報導明顯為惡意的錯假訊息操作，與事實完全不符，意圖貶抑美國國會友人對台灣的支持，分化台美關係，弱化台灣民眾對美國的信任。

外交部強調，近年台美關係持續深化，美國行政部門一再強調對台海和平穩定的重要性，並多次重申對台灣的堅定承諾；美國國會挺台力道更達史上最強，舉凡安全、經貿、公衛、國際參與，乃至為我國爭取疫苗等所有攸關國計民生的議題，處處可見美國政府與國會友人的支持與援手，全方位強化台美合作關係、致力串聯理念相近國家關注台海和平穩定、盡力支持台灣對抗威權侵略，早已是美國跨黨派共識，也是顯而易見、有目共睹的事實。

外交部指出，面對特定媒體惡意散布謠言，企圖操作及散播「疑美論」，外交部深感遺憾，並再次呼籲媒體應維持基本的媒體素養與倫理，勿與境外敵對勢力唱和，破壞台美關係及削弱台灣民主。