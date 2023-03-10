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十六茶「生活裡的5種療癒時光」募集中！哪種最像你？

▲▼十六茶。（圖／翻攝自FB）

▲來自日本的天然療癒系品牌「十六茶」，由內而外給你療癒感受。（圖／翻攝自十六茶FB）

消費中心／綜合報導

忙碌緊湊的生活日常，常常讓你喘不過氣嗎？不斷更新的資訊、只增不減的工作量，如果身旁的人事物都讓你感到緊繃，那就表示你需要好好放鬆一下了！學會安排自己的時間，給自己不受打擾的me time，從生活中發現自我療癒的美好，是忙碌現代人必修的課題。

有哪些方式可以讓你感到放鬆呢？來自日本的天然療癒系品牌「十六茶」舉例各種生活中的療癒時刻，來看看哪種最適合你！

▲▼十六茶,自然療癒,療癒時光,零咖啡因,十六種天然食穀。（圖／翻攝自PESELS、十六茶fb）

▲美食讓人感到療癒。（圖／翻攝自PEXELS）

美食的療癒：對於美食愛好者來說，忙碌的時候、挫折的時候、開心的時候當然都要享受美食，「吃到好吃的東西就會感覺療癒」這句話可是真有其事。

▲▼十六茶,自然療癒,療癒時光,零咖啡因,十六種天然食穀。（圖／翻攝自PESELS、十六茶fb）

▲藉由運動將壓力宣洩，給自己的腦袋一個reset的時間。（圖／翻攝自PEXELS）

休閒的療癒：從生活中脫逃，戴上耳機走出家門，沈浸在自己的運動時光裡，把壓力都跟著汗水一起宣洩出去，感受大汗淋漓後的舒暢感最療癒。

▲▼十六茶,自然療癒,療癒時光,零咖啡因,十六種天然食穀。（圖／翻攝自PESELS、十六茶fb）

▲寵物與萌孩擁有讓人無法抗拒的超強療癒力。（圖／翻攝自PEXELS）

萌孩的療癒：家中有萌寵或是小朋友的人一定懂！寵物及孩子們生活裡天真可愛的舉動絕對具有超強療癒力，尤其是睡著的時候，有種歲月靜好的畫面感，融化人心，任誰都無法抗拒。

▲▼十六茶,自然療癒,療癒時光,零咖啡因,十六種天然食穀。（圖／翻攝自PESELS、十六茶fb）

▲獨自一人在舒適的居家空間內享受內在平靜。（圖／翻攝自PEXELS）

生活的療癒：繁忙的日常中，好不容易有個寧靜假期，終於有時間好好跟自己相處，泡杯暖暖的熱飲或是來杯冷熱都好喝的十六茶，調整舒服的光線、打開許久未閱讀的書，獨自一人享受內在的平靜，療癒疲憊的心靈。

▲▼十六茶,自然療癒,療癒時光,零咖啡因,十六種天然食穀。（圖／翻攝自PESELS、十六茶fb）

▲大自然的氣息、陽光灑落的瞬間，就是療癒力滿分的終極答案。（圖／翻攝自PEXELS）

自然的療癒：如果以上的方式都不足以療癒你，那麼大自然就是終極答案！在充滿芬多精的戶外環境，搭配蟲鳴鳥叫，有種與世隔絕卻又被世界所愛的滿足。

外在療癒做足了，內在療癒更是不可少，如果說自然環境是讓你沐浴在療癒情境中的關鍵，那十六茶就是內在療癒必備的解方！精選十六種天然食穀，薏仁、黑豆、決明子、紅棗、玄米、大麥、麥芽、紅豆、玉蜀黍、桑葉、枇杷葉、發芽玄米、黑米、粟米、黍米、香菇，打造出口感清爽的零咖啡因複方茶，不含咖啡因，不僅不會造成刺激，更不影響睡眠。

十六茶嚴選天然食穀調整最佳比例，並依循食材各自特性，採用最合適的煎焙法製程，精細地掌握火候，可留住食材的原始風味，造就茶體入口後清香回甘、不苦不澀的口感，全家大小都能隨時安心享用，從內在就給你自然療癒的感受。

你的療癒時刻是什麼呢？十六茶號召募集你的療癒時刻，現在就拿起相機、手機，將生活中的療癒時刻記錄下來，只要是讓你感到療癒的人事物，無論自然風景、療癒美食或日常活動⋯⋯等皆可投稿，你的投稿作品有機會被做成客製化明信片、成為十六茶廣告影片，讓更多人同享你的療癒時刻！

活動詳情：bit.ly/3ZweL03

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十六茶自然療癒療癒時光零咖啡因十六種天然食穀

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