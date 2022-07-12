網盛讚超療癒單曲！盧廣仲與天然系新人團合唱EP讓耳朵懷孕！

▲盧廣仲跟新人團「CHA16」合唱全新單曲，引發熱烈討論。（圖／十六茶提供，下同）



娛樂中心／綜合報導

▲十六茶將16種天然食穀擬人化，打造天然系虛擬團體「CHA16」。

音樂鬼才盧廣仲AKA三金小隊長推出全新作品啦！廣仲近期與號稱2022最天然的療癒新人團「CHA16」合作，推出最新EP〈Juroku〉，完整版歌曲一推出就在十六茶Youtube與Facebook粉絲團引起討論 ! 「小時候的單純，⻑大都變了味，我們就慢下來，回歸簡單和美好⋯⋯」超療癒的曲調和清新的嗓音，加上盧廣仲的加持，也讓網友們對這個療癒系新人團好奇度飆升！

這個新人團到底是何方神聖？答案揭曉！號稱2022最天然新人團「CHA16」原來就是日本知名零咖啡因茶品牌「十六茶」旗下的虛擬團體，將十六茶內添加的16種天然⻝穀擬人化，把十六茶的特點濃縮在歌詞中，並以輕鬆的旋律唱出盧廣仲對十六茶的驚豔與喜愛：「沒有咖啡因打擾，只有單純的最好，滿滿～16種⻝穀，健康自然好⋯⋯天然的滋味啊，清香回甘，16⻝穀有那～薏仁大麥決明子，零咖啡因～十六茶。」

▲盧廣仲與「CHA16」合作推出療癒系的最新EP〈Juroku〉。

▲盧廣仲以簡單樸實的嗓音唱出對十六茶的喜愛，天然、健康、好味道。

你喜歡唱歌嗎？跟小隊長一起合唱是你的夢想嗎？擁有一副好歌喉卻無處展現嗎？現在機會來了！十六茶邀請你來和盧廣仲一起唱療癒品牌單曲〈Juroku〉！點進活動網站就可以線上和盧廣仲一起合唱，完成你的專屬天然EP專輯，經CHA16經紀人評選、或網友人氣票選後更有機會獲得「盧廣仲專屬神秘驚喜」、「小隊長限量簽名選物」等多種好禮！

▲盧廣仲與CHA16的單曲引發網友熱議。



單曲釋出後也引發網友熱議：「十六茶主題曲的旋律很有記憶點，配上盧廣仲的聲線」、「十六茶那首不錯聽耶，盧廣仲的聲音辨識度很高」、「沒注意到盧廣仲有唱過這麼多廣告歌，十六茶的廣告歌旋律很舒服」。

十六茶為日本熱銷多年的知名零咖啡因複方茶，因為添加多種天然食材，且不含咖啡因，成為許多愛喝茶、或咖啡因敏感者選購時的心頭好。而就是現在，十六茶換裝新上市 ! 包裝換了，但配方一樣天然健康，嚴選16種天然食穀調配出清香回甘的零咖啡因複方茶，根據產品說明指出，添加了紅豆、玉蜀黍、大麥、薏仁、紅棗、決明子、玄米、黍米、粟米、發芽玄米、枇杷葉、黑米、黑豆、香菇、桑葉、麥芽，讓十六茶成為適合所有人飲用的零咖啡因茶飲，無論任何時刻，年長者、小孩甚至孕婦都能安心享用。

零咖啡因的十六茶在全家、全聯、家樂福、唐吉軻德、大潤發、愛買、寶雅、美廉社、家樂福便利購超市、地區性超市（億客來等）、PChome、momo都可以買到，現在就手刀購入，一邊喝茶一邊聽著療癒單曲，聽覺與味覺雙重享受，來場今夏最天然的療癒饗宴！

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