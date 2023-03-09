明對戰義大利！王惠美邀民眾「縣府廣場看直播」　力挺中華隊

▲明天縣府前廣場準備披薩力挺中華隊。（圖／翻攝自王惠美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

力挺！2023世界棒球經典賽昨(8)日晚上7時正式開打，雖然最終落敗，但還有3場，明(10)日中華隊將對上勁旅義大利，彰化縣府在縣府廣場準備了現場直播，要請大家一同觀賽、一同為中華隊集氣，更將在現場準備限量的 義大利披薩，就是吃披薩贏球，只要贏對手1分，隔天就發放100碗爌肉飯，如果又讓對手抱蛋零分，將再加碼100顆肉圓。

縣長王惠美今天下午在臉書po文，「一場球，就是一場機會」，昨天中華隊首戰迎戰巴拿馬，雖然最終惜敗，但不論是場上的選手們、場邊兩萬名的觀眾甚是轉播前的所以球迷，一直到最後一刻都還是盡力地為中華隊奮鬥、集氣著。

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王惠美強調，昨天現場氣氛雖因落後一度低迷，但當吳念庭咬中紅中5號位擊出兩分砲時，全場的歡聲雷動與群情激憤，就知道大家的心都是緊緊相依，只要中華隊在場上，我們就永遠是中華隊的最佳奧援。

王惠美說，這週五中華隊將對上勁旅義大利，縣府同樣準備了現場直播，要請大家一同觀賽、一同為中華隊英雄們集氣，更將在現場準備限量的 義大利披薩，就是吃披薩贏球，現場提供限量披薩與爆米花，「球是圓的，球場什麼都有可能發生！」讓我們全國同心，一起挺中華。