通緝犯攜槍拒檢連撞衝騎樓！勇警腳傷　陳其邁出國有掛念

▲林欽榮副市長前往鼎金派出所來慰問受傷同仁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

三民第二分局鼎金所警員李瑭蔚因逮捕槍砲、傷害、妨害秩序通緝犯時遭抗拒，致腳部受傷，經送治療包紮後尚無大礙已返所休養，遠在日本參訪的市長陳其邁與議長康裕成得知這件事之後，都非常關心重視，市長陳其邁立刻越洋打電話通知林欽榮副市長前往探視慰問。

林欽榮及市警局長林炎田局長9日下午3點左右抵達鼎金所慰問同仁，並頒發慰問獎勵金關懷辛勤的員警。副市長表示，肯定同仁勇於執法守護及有效淨化本市治安，謹代表市長慰問同仁辛勞，呼籲同仁注意執勤安全、市府會作為警察同仁最有利的後盾，並祝福李員早日康復。

▲林欽榮副市長前往鼎金派出所來慰問受傷同仁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《東森新媒體ETtoday》也打電話詢問市長陳其邁，他表示自己雖然在日本，不過第一時間知道這件事時，就立刻打電話回到高雄給林欽榮副市長，請他務必代表自己前往慰問，他說：「肯定警方強力執法，鼓勵他們，同時請林副要為警察同仁加油打氣，支持警察之後遇到類似事件，大膽正確用槍械，執法態度部分是值得嘉許。」

三民二分局鼎金所員警李瑭蔚、吳柔榛9日上午10時50分許獲報，三民區明誠一路220號前，有一輛自小客車久停在路旁，員警抵達發現有男子坐在駕駛座毫無動靜，形跡可疑，即請求支援警力到場協助。

當員警拍窗關心盤查時，37歲的陳姓駕駛(76年次)竟拒檢倒車衝撞警車，後逃離即撞擊路邊車輛及房屋樑柱停下，造成李員腳部擦挫傷、巡邏警車及周遭1部貨車、4部機車及騎樓中柱損壞，警方迅即壓制陳嫌，赫然發現陳嫌為橋頭地檢於發布之槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯，並當場於車內查獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發以及相關毒品。