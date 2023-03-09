高雄棒球隊代言人！陳其邁帶「台鋼雄鷹」周邊　跨海征服日議長　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁８日拜會熊本縣時，特地準備了高雄職棒隊「台鋼雄鷹」周邊商品，來送給熱愛運動的熊本縣議長溝口幸治，當溝口議長一看到陳其邁拿出台鋼雄鷹的棒球帽時，雖然手上拿著剛接過手的烏魚子禮盒，還是立即瞪大眼睛發出驚呼聲，喜悅之情溢於言表，陳其邁也藉此機會和溝口議長聊起WBC棒球經典賽，祝福台日一起打出好成績，攜手晉級下一輪。

▲陳其邁送溝口議長「台鋼雄鷹」的周邊，議長露出興奮驚訝的神情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁送溝口議長的這份禮物，可以說是送禮送到心坎裡，熊本縣議長溝口幸治熱衷於運動、跑馬拉松，尤其是長期打棒球，是個超級棒球迷。

陳其邁一開始先是拿出高雄特選的烏魚子禮盒送給溝口幸治，當時還能看到溝口幸治風度翩翩的接過烏魚子禮盒，緊接著當陳其邁拿出主場位於高雄澄清湖棒球場的台鋼雄鷹周邊商品，包括球帽、棒球、應援毛巾等禮品時，雖然手上還拿著烏魚子禮盒，但立刻化身「顏藝之王」，瞪大眼睛做出浮誇表情，發自內心的驚呼聲盡顯他對這份禮物的喜愛。

▲陳其邁送溝口議長「台鋼雄鷹」的周邊，議長露出興奮驚訝的神情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

相比於一開始紳士的露出上排牙齒笑，溝口幸治在拿著棒球周邊商品時，除了眼睛直勾勾地盯著陳其邁，拍照時也笑得合不攏嘴，贈禮流程結束後溝口幸治後和大家聊天時表示，真的感到非常驚喜，沒想到陳其邁知道自己的運動喜好，非常喜歡這份用心準備的禮物。

陳其邁在此次出訪針對每一位拜訪對象的喜好，而準備了包括高雄農特產品在內的各式禮品，像是野生烏魚子、鳳荔雙心酥禮盒，以及客家特色禮品「虎頭柑茶墨月禮盒」等等。像是熊本市長大西一史一月訪問高雄時曾提及，非常喜歡高雄的花生，吃過之後念念不忘！因此陳其邁特別送上「高雄好物」的「歡喜好事發生禮盒」，裡頭包含九層塔香、清蒜香等口味的花生，讓大西市長一收到禮品就感受到陳其邁的誠意還有用心。

陳其邁的貼心和用心成功擄獲日本人的心，贈送熊本縣議長溝口幸治的禮品還有溝口議長的反應更是成為當日活動亮點，陳其邁成功用當前最夯的棒球話題拉近雙方距離，為這次的城市外交留下一段佳話。