天守閣的意外亮點！台日市長人氣差很大　陳其邁爆棚⋯他傻眼

▲陳其邁成了天守閣意外的亮點，旅客紛紛找他拍照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁今(9)日再參訪日本三大名城之一的熊本城，參觀修復完成的天守閣，沿途更被許多台灣民眾驚喜捕獲野生高雄市長，爭相合照自拍，在日本也展現超高人氣，更顯示台灣人對於熊本觀光的喜愛。陳其邁表示，熊本城是熊本的象徵，見到熊本城深感雄偉壯觀，完全展現出熊本的活力，此外熊本城古蹟修復技術及城市行銷的經驗，也值得市府團隊借鏡參考。

陳其邁表示，高雄與熊本有深厚友誼，自2013年簽訂國際交流備忘錄以來，雙方合作交流未曾間斷，2016年熊本發生規模7.3強震，熊本城等重要景點受到嚴重損害，高雄市民震災捐款超過4,000萬元；日本在台灣疫情初期則率先慷慨捐贈疫苗給台灣，可見高雄與熊本的交流已經達到新的層次，是新的城市戰略伙伴關係。

陳其邁說：「今天走訪修復完成的熊本城天守閣，感受到熊本旺盛的生命力，希望市民朋友也能多到熊本觀光旅遊，加深與姊妹市的交流。」

▲陳其邁成了天守閣意外的亮點，旅客紛紛找他拍照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

熊本市的大西市長在陪同陳其邁參觀過程當中，意外發現陳其邁的人氣超高，因為從台灣來的旅客認出陳其邁的身影之外，紛紛都擠到他的身邊要求合照，陳其邁也充分展現親和力，對於旅客的要求都來者不拒，合照的旅客一團換過一團，讓隨行的市府人員也忍不住說，陳其邁成了天守閣的「意外亮點」。