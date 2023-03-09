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社會 社會焦點 保障人權

被拘提前急現身！H級香菱T恤遮不住好身材　曝「3度不出庭」原因

記者劉昌松／台北報導

「兇版李毓芬」網美香菱，因為批評AV導演圤智雨是「超級心術不正的一個人」，挨告妨害名譽，檢察官3度傳喚她都沒出庭，險遭拘提，9日下午，她突然在律師陪同下現身台北地檢署，由檢察官進行半小時的偵訊。香菱否認要損害圤智雨名聲，當庭反控圤智雨先前說她照片修圖，還說JFK女郎們「偏蠢」才是妨害名譽。對於是否和解，香菱表示這就要看圤智雨的意思了。

▲▼陳香菱。（圖／記者劉昌松攝）

▲香菱挨告妨害名譽屢傳不到險遭拘提，9日在律師陪同下出庭。（圖／記者劉昌松攝）

香菱(陳香菱)在偵訊後受訪表示，「因為他們資料裡的聯絡地址錯誤，我不是故意不來的，是真的沒收到通知，下午接到電話通知才找律師一起陪同。」香菱否認誹謗圤智雨，她解釋：「我知道我之前被外流的新聞是他去爆料，我也被他傷害過，所以知道他這個人，我沒有被他潛規則過，他多年前有意要簽我，我沒有答應他，他就外流我的新聞，我覺得自身經驗分享數實，不希望其他人受他荼毒，出於善意發文，並沒有想要惡意攻擊他。」

▲▼ 圤智雨 。（圖／記者劉昌松攝）

▲圤智雨不滿被暗示有潛規則而控告香菱妨害名譽 。（資料照／記者劉昌松攝）

圤智雨(本名郭震宇)從事AV拍攝2年多，2022年6月間，圤智雨突與女優娃娃(翁雨澄)鬧翻，娃娃指控圤智雨，不只一次想對她「潛規則」，圤智雨則曬對話截圖反擊「是誰主動說以身相許」，娃娃則公開2021年的一段7分鐘錄音檔，證明自己所言有據。

此時，擁有H級豐滿上圍的香菱(陳香菱)也加入戰局，在IG限動批評圤智雨「超級心術不正的一個人」、「毀人為樂趣的一個人」，香菱還稱自己不認識娃娃，沒見過面，「但從她的文字裡，圤先生就是這樣的人。」

圤智雨憤而控告香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署2022年12月15日首度開庭，傳喚雙方釐清案情，結果只有圤智雨出庭，香菱則未現身。檢察官改傳香菱2月16日上午二度開庭，香菱卻始終沒有現身，當時記者詢問香菱為何都不出庭，香菱表示「我從來沒有收過這個案件的(開庭)通知」，檢察官9日上午第3次傳喚香菱仍不見人影，外界預料檢方將發出傳票，香菱在當天下午就由律師張禎庭陪同現身北檢。

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