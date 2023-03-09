中華隊加油！彰化縣府發祭品文「贏1分100碗爌肉飯」對手0分送肉圓

記者唐詠絮／彰化報導

2023世界棒球經典賽正式開打，彰化縣政府於縣府前廣場實況直播，赴日本考察行銷彰化優鮮農特產品的縣長王惠美，也遠從海外連線驚喜現身，同時發表「祭品文」，只要台灣隊贏對手1分，隔天就發放100碗爌肉飯。對手如果抱蛋零分，再加碼100顆肉圓，還有3場比賽，呼籲大家「要對中華隊有信心」。

▲台灣棒球隊贏1分縣府送爌肉飯。（資料圖／彰化人大小事提供）

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王縣長連線時表示，雖然她遠在日本，沒辦法跟大家在現場一起加油，但是，心與大家在一起，一起為中華隊加油，連線現場看到很多彰化藝術高中的同學，縣府會持續推動國小、國中、高中，「三級棒球」，讓優秀的運動選手未來不用擔心前途，能夠更放心在棒球這條路上用心及努力。

▲彰化縣府廣場直播棒球賽。（圖／彰化縣政府提供，下同。）

副縣長林田富表示，棒球可以說是國球，希望中華隊能夠有很好的表現，特別加碼，中華隊在日後的比賽中，每贏1分，隔天就將在府前廣場發放100碗爌肉飯，贏2分就發放200碗；另外，中華隊贏球，對手0分的話，再加碼100碗的彰化肉圓，一方面希望能為中華隊加油，另一方面也期能行銷彰化在地美食小吃，彰化鄉親都非常熱情，現場有許多觀眾為中華隊加油，也希望讓所有鄉親保持很好的精神。

儘管首戰台灣隊以7分之差輸給巴拿馬，縣府強調，接下來還有3場比賽，對台灣隊有信心，接下來 3月10日、11日晚上7點，將分別跟義大利、荷蘭開戰，3月12日中午預賽最後一場將會對戰古巴，巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴都是強隊，因此，希望中華隊能夠旗開得勝，「爌肉飯+肉圓」絕對會發出去，要對台灣隊有信心。