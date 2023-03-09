導遊、領隊人員考試3／11登場　考前1天不開放看考場

▲台東縣府提供免費接駁服務。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試將於11、12日一連2天舉行，台東考區設於東海國中，受疫情因素，考試前一天不開放應考人進入試區查看試場。

台東縣政府表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，提醒應考人請自國家考試網路報名資訊系統下載列印「考試通知書」及「應考人健康關懷表」，憑以進入試區（學校）及入場應試，其中「應考人健康關懷表」（應詳實填寫），於考試第1天第1節由監場人員收回備查，請應考人詳閱考試規則，以維護自身權益。

縣府安排多班免費接駁車服務，方便應考人往返火車站與考場之間，接駁車班次如下：

（一）3月10日：台東火車站→康橋飯店→福康飯店→公教會館→東海國中，1班次。(17:40)

（二）3月11日：東海國中→台東火車站，1班次。(14:45)

（三）3月11日：東海國中→台東火車站，1班次。(16:45)

（四）3月11日：台東火車站→康橋飯店→福康飯店→公教會館→東海國中，1班次。(17:40)

(五) 3月12日：東海國中→台東火車站，1班次。(14:45)

(六) 3月12日：東海國中→台東火車站，1班次。(16:45)