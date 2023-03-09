失格女客硬爬「天堂階梯」摔破頭　縣府沒索賠還包大紅包壓驚

▲女遊客攀爬「天堂階梯」慘摔，當場頭破血流。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東知名打卡景點「通往天堂的階梯」8日發生倒塌意外，一名女遊客不顧一旁警示牌，仍執意違規攀爬，階梯撐不住重量當場斷裂，女遊客也慘摔在地，頭部血流不止，一度痛到無法起身。警消獲報後緊急將她送醫，幸無生命危險。據了解，台東縣府事後不但沒有向該名女遊客索賠，反而還幫忙支付醫藥費，並包了個大紅包給她壓壓驚。

台東縣大武鄉南濱休息區的「通往天堂的階梯」2021年6月間設立，整體設計採用鋼骨結構、為從下到上寬度愈來愈窄，這處景點因為獨特的階梯設計爆紅，許多遊客也因此爭相到場打卡。

不過，因為台東冬夏溫差大，且還有海風，創作團隊為了民眾安全，在作品說明處列出相關安全警語告示，提醒民眾不要攀爬，豈料8日發生了階梯斷裂的意外。

該名女遊客當時疑似未注意「禁止攀爬」警示牌，手腳並用爬上階梯拍照卡打，不料下方因鏽蝕不堪負重而斷裂，女遊客也因此重摔在地，人還被階梯造景壓住。警消獲報到場，發現女遊客頭部、小腿分別有10公分、3公分的傷口，且血流如注，於是立刻將人送上救護車，後續到台東馬偕醫院急救，所幸人意識清醒、無生命危險。

新聞曝光後引起網友熱烈討論，還有鄉民轉貼到PTT，質疑「都公告請勿攀爬了，爬壞了應該叫她賠吧？」但《ETtoday新聞雲》記者掌握，台東縣府對此事件處理態度相當和善，不但未向該女索賠，反而還幫忙支付醫療費用，並包了一個大紅包給女客壓壓驚，而紅包內金額有多少，相關人員則不願透露。後續「天堂階梯」會修復、抑或是就此移除，縣府也將與藝術家討論後再做決定。