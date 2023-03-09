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台東112年「森活圈」植樹月活動　3／11登場

▲台東縣112年「森活圈」植樹月活動11日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣112年「森活圈」植樹月活動11日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與林務局台東林區管理處合辦112年度台東縣植樹月活動「森活圈」，將於11日早上8時至下午5時在台東森林公園舉辦，活動內容有親手植護樹、造林護林及保育有功人員頒獎及「台東樂森活」市集等相關活動，並表揚111年台東縣造林有功人員、保育有功人員。

農業處長許家豪指出，今年台東縣植樹月活動以「森活圈」為主題，倡導國土生態綠網及防治外來入侵種，提升大眾保育意識，串聯社會、生態、生產地景等各種生活區域，營造韌性社區，提升野外及社區生活圈之生態棲地功能及生物多樣性涵養力，促進永續發展。

▲台東縣112年「森活圈」植樹月活動11日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

當日現場以「植護樹」形式進行，植樹現場由專人示範修枝、客土、施肥等植栽技術與相關環境教育理念宣導，預計將種植灰背櫟、星刺栲、台東龍眼、台東石楠等原生樹種。當天上午9時台東縣政府備有3000株苗木，將於台東森林公園大草原供民眾排隊索取，今年提供的樹種有樹蘭、紅竹、朱槿、變葉木、矮仙丹、紅葉赤楠等樹苗。

除了上午活動可領取苗木外，當日市集消費滿額也可兌換苗木，主辦單位精心準備了多項森活市集滿額好禮，另外，為推動大型活動減塑，台東縣環境保護局加碼推出當日凡自備環保餐具向市集美食或飲料等攤位消費，即可折價5元（每攤限定50名）。

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