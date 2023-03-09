耗資1.5億元！台3線三峽路段拓寬　力拼今年11月完工

▲台3線三峽路段拓寬工程今舉辦動工典禮。（圖／公路總局一工處）

記者李姿慧／台北報導

因應新北土城、三峽通勤需求，加上連假肩負新北地區國道替代道路重任，公路總局規劃推動「台3線21K+900-22K+600道路服務提升工程」，推動台3線三峽等路段拓寬，耗資1.5億元，今天(3月9日)開工，預計112年11月完工。

公路總局推動「台3線21K+900-22K+600道路服務提升工程」，今在新北三峽介壽路舉辦開工動土典禮，用地依都市計畫完成徵收，工程於111年10月27日決標。

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該工程包含用地費、設計費、工程費及台電電桿下地費用，總經費共計約1億5,000萬元，辦理內容包含了友善人行空間改善、電桿下地、路面及公路設施更新改善等，謹訂於112年3月9日開工，工期8個月，預計於112年11月完工。

▲台3線三峽路段拓寬動工。（圖／公路總局一工處）

公路總局指出，自新北市升格直轄市後，都市發展由市中心逐步向外圍區域延伸，土城、三峽人口持續成長，本工程路段亦是疏運假期國道3號從中和、板橋前往三峽、鶯歌地區之替代道路，通行需求與車輛旅次日益繁多，為大幅度提升道路服務品質，公路總局一工處依都市計畫辦理拓寬，將該路段由20公尺拓寬為30公尺道路，兩側並增設人行道以維護用路人安全。

公總一工處表示，該工程完工後，將重塑該路段之視覺景觀並大幅度提升民眾步行舒適度，同時兩側人行道的設置亦有效維護介壽國小學童之上下學安全，以及提供三峽市民美觀舒適的交通建設與友善通行環境。