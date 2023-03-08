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工程女力崛起！女公路英雄用生命與天搶路　「再想念小孩也得忍」

▲▼工程女力崛起，公路總局五工處阿里山工務段站長伊鈴 · 亞達烏幼安那投入各種搶災修復工程。（圖／公路總局公路人粉絲團）

▲工程女力崛起，公路總局五工處阿里山工務段站長伊鈴 · 亞達烏幼安那投入各種搶災修復工程。（圖／公路總局公路人粉絲團）

記者李姿慧／台北報導

今天(3/8)是國際婦女節，不少女性在各行各業發光發熱，公路總局五工處阿里山工務段站長伊鈴 · 亞達烏幼安那，是一名「工程女力」，任職以來投入各種搶災修復工程，曾歷經莫拉克等大大小小災害，不但是用生命搏路的公路英雄，更是一名堅強溫柔的母親，她曾說，搶修公路是她的工作，再想念小孩也得忍。

公路總局粉絲團「公路總局：公路人」今在婦女節向工程女力及各行各業女力致敬，並介紹一名五工處阿里山工務段的「工程女力」伊鈴 · 亞達烏幼安那，她是工務段第一線養護修護服務站長，阿里山是伊鈴站長的故鄉，伊鈴 · 亞達烏幼安那用最溫柔又最專業的方式，將深愛的家鄉道路，營造成生態多樣性並具休憩功能高山生態景觀安全道路。

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伊鈴 · 亞達烏幼安那任職第一線養護修復工作以來，投入各種搶災修護工程，包括養管台20線參與道路設計、災害修復、監造等路線工程，也歷經卡玫基、辛樂克、莫拉克等等大大小小災害，更要勘災和投入道路修復任務，當時也參與了「辛樂克颱風台20線58K+100甲仙大橋災害緊急修復工程」，提前完工通車，不管任何工作，皆能於限期內完成長官交付任務。

▲▼工程女力崛起，公路總局五工處阿里山工務段站長伊鈴 · 亞達烏幼安那投入各種搶災修復工程。（圖／公路總局公路人粉絲團）

▲工程女力崛起，公路總局五工處阿里山工務段站長伊鈴 · 亞達烏幼安那投入各種搶災修復工程。（圖／公路總局公路人粉絲團）

伊鈴 · 亞達烏幼安那豐富的實戰經驗讓她不畏艱難，個性開朗的她總是一副泰然自若、瀟灑模樣，臉上充滿了淡定的神色，就像她在孩子心中一定也是堅強而溫柔的媽媽一樣，面對挑戰無所畏懼，對應盡的任務義不容辭。

「公路總局：公路人」粉絲團小編指出，伊鈴曾在《飛越公路，海比司》一書自述「這就是我的工作，再想念小孩也得忍」，這句話令人深深不捨；身為女性工程人員，擁有過人的堅強與韌性，在專業領域上堅持守護崗位，完成各項使命，在性別差異逐漸消弭的今日，女力正在各行各業發光發熱。

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