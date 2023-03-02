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等不到的國道客運！9026仍脫班　公總開罰「再調駕駛支援」

▲從基隆搭乘9026客運到南港 謝國樑：堅決要求維護通勤族權益。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲9026客運仍被發現有脫班，公路總局台北市區監理所將開罰外，也將輔導業者恢復正常營運。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

基隆到南港9026國道客運3月後仍被發現有脫班情況，公路總局台北市區監理所持續派員站崗，除2月初已祭出3張罰單外，後續脫班情況也正核對行車憑單作業中，一旦確認屬實，將持續開單，除客運業者已招募駕駛人力外，監理所也協調其他客運駕駛支援，輔導恢復正常營運。

基隆大武崙至台北南港的9026客運路線近期脫班嚴重引民怨，雖持續改善，不過截至3月初仍被發現有脫班情況，有民眾苦等不到時刻表表訂班次，導致上班遲到。

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公路總局台北市區監理所表示，針對9026脫班情況持續在基隆端和台北端派人紀錄，一旦發現脫班，事後就會比對動態系統、行車憑單，除2月初已開出3張罰單各別可罰9千到9萬元外，後續疑似脫班情況持續在比對核對作業中，目前正在消化中，一旦查證屬實，將依法開單。

台北市區監理所指出，針對業者脫班情況一直在輔導和協助，除請福和客運針對駕駛和車輛增補遞補外，關鍵的駕駛人員不足，每天都有盯著業者招募人力，滿足民眾通勤需求，業者也在極力招募中，另也跟同業租借車輛和借調駕駛人力，監理所也協調其他客運業支援駕駛，讓班次慢慢恢復正常發車。

監理所指出，監理所希望還是可以輔導業者，不要讓業者經營不下去，造成惡性循環，一方面處罰外也要輔導業者恢復正常營運。

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