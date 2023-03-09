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網購國外旅遊買氣熱　約8成人出發首選日本

momo國外人氣旅遊推薦（圖／momo提供）

▲疫後旅遊，許多人先飛日本玩一波。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

邊境解封後，許多人迫不及待飛出國大玩特玩，根據外交部統計，今年1月赴日人數近26萬人次，較去年同期暴增520倍。而旅遊買氣也反應出報復性赴日觀光有多強，東森購物網觀察到站上旅遊商品業績亮眼外，其中訂單首選飛日本的人竟高達8成之多，網站也嚴選國內外行程推促銷，有出遊打算的人可把握優惠。

疫後旅遊復甦，出國旅行的人越來越多，東森購物網觀察近期國外旅遊買氣明顯增長6成，其中高達約8成消費者首選日本，又以搭乘歌詩達郵輪玩沖繩、石垣最受歡迎，可以看到雪壁絕景、季節限定的黑部立山五日遊也很熱賣，另外，韓國玩五天單人團費未稅最便宜不到萬元，是僅次於日本的熱門觀光國家。平台即日起推出「當我們童在一起」線上旅遊展，強打人氣主題樂園、機加酒自由行、玩樂票券及國內外豐富行程，像是瘋玩日本含稅超低價25,888元起、夏季早鳥玩歐亞非49,900元起，提供給消費者省錢展開睽違多年的國外旅遊。

東森購物網「當我們童在一起」線上旅遊活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網強打「當我們童在一起」旅遊優惠活動。（圖／翻攝自東森購物網）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至12/31為止使用優惠券還可享有額外折扣，去日本之前可以先把優惠券存在手機裡，結帳時出示即可。（圖／BicCamera提供）

這波國外出遊潮也讓momo從站上銷售觀察到，以鄰近的日本及韓國最受消費者青睞，即日起至3/31也精選國內外自由/團體行、住宿美食餐券及SPA按摩等行程全面下殺5折起，熱門首選如限量機位只到6月的「東京五+1日自由行」，航班時間早去晚回，步行1分鐘可抵達飯店，瘋搶價15,500元起；好逛好吃又好買的小旅行「沖繩五日自由行」，激推優惠12,900元起；跟團「春遊韓國江原道五日」，除一覽南韓豐富壯麗的國家公園生態景觀，還能親臨韓劇《冬季戀歌》、《藍色生死戀》、《鬼怪》浪漫場景，享受價6,980元起。

僅管出國潮熱，但跨境網購買氣依然旺盛，專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂與樂桃航空合作線上商城，即日起不論是樂桃航空的原創IP商品、各式各樣的旅行週邊用品、或是樂桃精選的日本在地限定商品等，台灣消費者都可以隨選即買，以當地商品價格入手購買且直送來台，3月份也祭出全館商品不限消費金額、2公斤內免國際運費，首購可再搭配優惠滿日幣1,000元現折日幣500元，不出國也能暢遊日本。

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