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快訊／鴨蛋明起每台斤漲3元　創歷史新高

▲傳統市場散裝蛋上架沒多久就搶購一空，只好用鴨蛋充數。（圖／記者楊惠琪攝）

▲鴨蛋明起每台斤漲3元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒越演越烈，農委會畜牧處證實，已接到蛋商公會通知，明起（10日）鴨蛋產地價每台斤都漲3元，將來到48元歷史新高，此次漲幅也是有史以來最高的一次。此外，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，缺蛋情況持續，預定3月18日再討論是否調漲雞蛋價格。

屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉說，這次禽流感疫情也波及蛋鴨場，加上雞蛋供不應求，消費者和餐飲業者轉而購買鴨蛋，眼看端午節就要到了，市場供需可能會更吃緊，昨晚經過討論後決定，明起產地價每台斤調漲3元，產地價將來到48元歷史新高。

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許源吉說，根據以往慣例，鴨蛋價格漲價，每次都是漲2元，上次漲價是在2月21日，這次原本也只要調漲2元，但因為其他蛋商公會意見，希望能配合雞蛋漲幅，一次就漲3元，所以此次漲3元，不但是歷年漲幅最高，漲價後產地價每台斤來到48元，也是歷史新高。

國內鴨蛋價格主要由屏東縣蛋類商業同業公會組成的九人小組先初步討論，再將調漲價格送交台北市、台中市、高雄市蛋商公會同意後，決定產地價調整幅度。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，主要是受到雞蛋價格漲價引影響，也帶動鴨蛋需求和價格，經過與南部養鴨協會討論，決定明起調漲3元，他表示，雞蛋已經漲了這麼多了，鴨蛋一定也會跟進，因為市場需求就是這麼大。

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