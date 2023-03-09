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苗栗首檢出鼬獾「狂犬病」陽性病例　防檢局籲：二不一要原則

▲農委會大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會防檢局首次在苗栗縣轄內檢出鼬獾感染狂犬病陽性案例。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會動植物防疫檢疫局今（9日）指出，首次在苗栗縣轄內檢出鼬獾感染狂犬病陽性案例，並無人員遭咬傷，提醒民眾遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

防檢局表示，為釐清我國野生動物狂犬病疫情，防檢局循例於疫情交界處進行主動捕捉小型食肉目野生動物的監測計畫，本案分別於112年1月1日苗栗縣卓蘭鎮、1月7日苗栗縣卓蘭鎮及1月18日苗栗縣泰安鄉捕捉鼬獾共3隻，該等動物於安置期間死亡、皆未觀察到病灶，送家畜衛生試驗所檢驗並確診為感染狂犬病，本案並無人員遭咬傷。

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防檢局指出，此三件送檢病例為苗栗縣轄內首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，累計案例發生地區為10縣市91鄉鎮，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主，已請苗栗縣動物保護防疫所加強巡迴設站，為高風險地區民眾所飼養的犬貓施打狂犬病疫苗，以防範疫情擴及犬貓，並呼籲民眾如發現任何死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。

防檢局統計，自102年迄今年2月底止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬3014件，其中計有892例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬、1例黃喉貂及9例白鼻心，共計904件確診感染狂犬病。

防檢局提醒，民眾如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，防檢局提醒，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

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