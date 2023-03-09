超商大夜摸走8萬營收　用店內ATM匯給債主！免囚代價曝

▲黃姓男子缺錢還債利用在全家超商上班機會，將店內收銀款項8萬1239元通通轉給債權人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

全家就是你家？新北市黃姓男子在全家超商任職店員，負責收銀、結帳等業務，但因缺錢還債，利用輪大夜班持有店內收銀款項機會，使用店內提款機將8萬1239元轉帳給債權人，早班店員交班時，發現機台錢異常少，立刻通知店長。士林地院審酌，黃男坦承犯行，願以分期賠償，依業務侵占罪處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，23歲黃男在新北市某全家便利超商當店員，卻因缺錢還債，在去年6月15日晚間10時至翌日上午8時許輪值大夜班時，利用持有收銀款項機會，於在6月16日7時許，以店內提款機，將營收款項8萬1239元中的8萬元匯給不知情債權人。

早班陳姓店員查看收銀機交接班表（POS用）發現在黃男值班時，營收款應為8萬1239元，因此懷疑黃男疑侵佔營收，立刻通知店長處理，店長也報警處理。檢方勘驗店內監視器畫面，發現黃男利用店內提款機將營收款項轉帳出去等證據，依法起訴。

法院開庭時，黃男坦承犯行，也願以分期方式償還，法官認他犯後態度良好，自陳國中畢業、目前在酒店工作，日薪約2000至3000元、未婚、無需扶養家人等，依業務侵占罪判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬。