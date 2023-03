澳洲河水潰堤「鱷魚」游出亂竄！　17歲少年遭咬傷

▲澳洲北領地近來遭洪水侵襲,鱷魚也跟著潰堤的河水四處亂竄。(示意圖/免費圖庫/pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲北領地近來遭洪水侵襲,鱷魚也跟著潰堤的河水四處亂竄,導致一名17歲少年遭攻擊,腿部出現嚴重撕裂傷,所幸沒有生命危險。

根據BBC報導,澳洲北領地(Northern Territory)的維多利亞河(Victoria River)上游因大雨潰堤,結果意外帶來鱷魚災情,因為這些鱷魚會隨著潰堤的河水四處亂竄,造成了額外的風險,當地就有一名17歲少年遭鱷魚咬傷腿部,所幸送醫後判定僅為撕裂傷,並無生命危險。

北領地政府一名部長佩奇(Chansey Paech)表示,大雨過後鱷魚會從氾濫的河水中四處亂竄,但來極高的風險,民眾需要多加留意。此外,由於洪患災情嚴重,已出動澳洲國防軍協助當地民眾疏散,目前已經有700人搭乘軍機撤離。

北領地政府也宣布4個偏遠地區進入緊急狀態,因為維多利亞河上游的水量已達到嚴重水位,目前通往偏遠地區的道路依舊中斷,敦促民眾遠離。

