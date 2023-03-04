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澳洲河水潰堤「鱷魚」游出亂竄！　17歲少年遭咬傷

▲▼鱷魚。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲澳洲北領地近來遭洪水侵襲，鱷魚也跟著潰堤的河水四處亂竄。（示意圖／免費圖庫／pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲北領地近來遭洪水侵襲，鱷魚也跟著潰堤的河水四處亂竄，導致一名17歲少年遭攻擊，腿部出現嚴重撕裂傷，所幸沒有生命危險。

根據BBC報導，澳洲北領地（Northern Territory）的維多利亞河（Victoria River）上游因大雨潰堤，結果意外帶來鱷魚災情，因為這些鱷魚會隨著潰堤的河水四處亂竄，造成了額外的風險，當地就有一名17歲少年遭鱷魚咬傷腿部，所幸送醫後判定僅為撕裂傷，並無生命危險。

北領地政府一名部長佩奇（Chansey Paech）表示，大雨過後鱷魚會從氾濫的河水中四處亂竄，但來極高的風險，民眾需要多加留意。此外，由於洪患災情嚴重，已出動澳洲國防軍協助當地民眾疏散，目前已經有700人搭乘軍機撤離。

北領地政府也宣布4個偏遠地區進入緊急狀態，因為維多利亞河上游的水量已達到嚴重水位，目前通往偏遠地區的道路依舊中斷，敦促民眾遠離。

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