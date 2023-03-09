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攝理教在台「深入各大學」勢力大！分會名單、傳道方法曝

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

▲攝理教教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》日前播出，揭露韓國「攝理教」教主鄭明析性侵上百名女信徒，震驚外界。就有網友曝光台灣攝理分會名單、傳道大學生的方法，並指出近期還有一場活動，名義上是單純的音樂會，但仔細看演出曲目，卻出現「韓國作曲家鄭明析《愛與人生》交響詩」，引發議論。

這位網友在「Dcard」發文，「邪教攝理教就在你我身邊」，文中指出，攝理教在台灣一直都不敢以攝理教的名義來宣教，因為高層「怕新生去查證後就不進來了，進而無法繼續擴大他們的版圖，畢竟十一奉獻那麼香（每個月繳10%薪水）」，所以常用不同的活動跟講座來包裝。

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接著，他分享前資深教友的資訊，揭穿攝理教在各縣市使用的名稱，不管是北、中、南、東部都不同。原PO還提醒，要特別小心有「主」開頭的教會，「有能力的話，請各位卡友幫忙轉到校版，很可能校園內的同學周遭都有這個教會的蹤跡。」

至於攝理教是如何傳道大學生？原PO表示，「攝理的信徒常常出沒在各大學，自稱是XX系的學長姐，並且無所不用其極地用各種正向且積極的活動的名義（例如打球、新生茶會、選課教學、職涯探索、講座活動或是社團活動……等），要帶人到上文列出的教會（或是XX團契）裡面參加該活動。參加活動後，再找機會接續讓被找來的新生聽他們的三十個論。」

▲▼台大校園徵才博覽會今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲原PO透露，攝理信徒常出沒各大學，自稱某系學長姐。（示意圖／記者許敏溶攝）

雖然當中一定也有善良熱心的教友，但原PO直呼，「裡面的人都已經洗腦太深了很難救，趁還沒有被洗進去之前，能救一個是一個。」並補充，「在鄭明析第一次入獄前，台灣這邊的攝理教叫做『基督教新時代青年會』，入獄後才改成現在的『基督教福音宣教會』。」

另外，他還提到3月有一場春季公演音樂會，是攝理教近期的大活動，「也是攝理教舉辦，但是不會明著告訴你的推廣活動，硬要假裝成一般的音樂會活動，讓教友有理由帶對音樂有興趣的家人、朋友來參加，並偷偷的在最後一曲裡面挾帶一點鄭老師的歌曲。」

貼文一出，留言處也有人發現，分享音樂會的粉專如果與攝理教有關，先前還曾貼出招募模特兒的訊息，「要求22（歲）以下、身高170」，不禁引發一陣驚呼，「根本就是在挑選下一個受害者，噁心」、「真的是太噁心了，感覺就是在幫教主選妃。」

其他網友則紛紛留言，「媽耶！高中同學曾帶我去過他的教會，然後真的要每個月奉獻薪水1／10，我當時還想，怎麼要這麼多錢」、「宗教信仰是個人自由，但也要用智慧去明辨是非，若是正信的宗教，都是隨喜樂捐，更別提哪有驗身選妃的事情」、「大悲劇，要有些人脫離教會是很困難的，因為那已經是他人生的救贖了，出來以後他們要依靠什麼而活？」

原PO也在留言處指出，「一般教會的捐獻幾乎都是隨意的，就只有攝理會有『特別』的奉獻教育，大概是說如果有能力的前提，卻不願拿出1／10的薪水的話，那你就是在偷天的錢，主（鄭明析）會因此很難過的」、「就問，這不是PUA什麼才是PUA？」

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