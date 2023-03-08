少女哭訴被性侵！母爆：她目睹我被大伯公壓記憶混淆　判決出爐

▲花蓮少女向老師哭訴小學曾遭大伯公性侵，又爆出大伯公跟媽媽也曾發生性關係。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮16歲少女小晴（化名）陪受性侵的女同學買避孕藥時，被老師發現她在念小學時，也曾遭到大伯公性侵，還爆出原來大伯公曾當著小晴的面，和她喝醉到不省人事的母親發生關係，連忙通報相關單位。花蓮地院審理，認為大伯公性侵小晴屬實，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處7年3月徒刑。

判決指出，小晴念小學3年級時，到外公家客廳寫功課，被外公的哥哥、也就是她的大伯公看到，竟強行將她壓在沙發上性侵。直到小晴上國中後，發現同學也有類似的經歷，建議她去買避孕藥，老師因而輾轉得知小晴曾吃過避孕藥，追問之下全案才曝光。

大伯公到案時坦承，他當時和弟弟同住，因當天有喝酒，看到小晴就脫掉褲子，也要她脫褲子等語，而後又改口不認罪。

小晴則哭訴，因為大伯公是媽媽的親戚，所以她不敢講，而且媽媽曾跟大伯公發生關係，所以一開始社工打電話來家裡，爸媽還以為她洩露家醜而責罵她，後來她解釋是自己被性侵，媽媽還罵她說謊。

另根據學校訪談，當社工打電話到小晴家詢問，媽媽表示，小晴當時只是被大伯公摸手跟腰而已，並突然情緒激動說，小晴被性侵不是真的，而是小晴年幼時曾見大伯公將她強壓在床想性侵，因而記憶混淆，把媽媽的遭遇當成自己的遭遇。

法官參考社工、老師等證詞，認為小晴證述一致，而被告律師雖辯稱大伯公有勃起障礙症，生殖器長度只有僅2至3公分，無法性侵得逞，但只要性器官相接合就是性交既遂，判定大伯公性侵小晴屬實，審酌小晴父親不願調解，大伯公至今也未對小晴表達歉意，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有7年3月徒刑，全案還可上訴。