快訊／荒山亮發聲了！喊冤沒性侵　遭索取巨額金「心生畏懼」

記者陳以昇、黃資真／新北報導

台語金曲歌王荒山亮遭控訴2022年11月在錄音室性侵1名女歌手得逞，事後匯了1萬元神隱，但荒山亮喊冤遭對方勒索100萬元和解金，案情撲朔迷離。今(8)日下午2時許，荒山亮本人現身林口分局，以釐清案情，稍早發布正式聲明，強調「絕對沒有違反性自主等情事」。

▲荒山亮被女歌手控告性侵，下午現身林口警分局接受調查。（圖／記者陳以昇攝）



荒山亮完整聲明稿如下：

關於A 女士指控的法律部分，目前已由相關單位進行真相釐清中，我尊重法律專業處理流程，因偵查階段不能公開，敬請原諒暫時無法對外講述細節。但是本人在這裡向社會大眾鄭重聲明，絕對沒有A女士所謂之違反性自主等情事。

這段期間，A 女士多次向我強調其豐沛社會背景和背後勢力強大等等，屢次索取巨額金錢等行為，實在令我心生畏懼、疲於應付心力交瘁。我一直是一個專心創作音樂的寫作者，20 多年來在自己的工作崗位上，兢兢業業努力工作，從未有害人之心。相信是非曲直自有公義，真理終會歸於正道，我將無懼地面對司法檢驗來證明清白，也將會為釐清真相保護權益而進行追訴！

感謝一路支持的粉絲與家人陪伴，對於浪費寶貴社會資源，阿亮深感遺憾，也希望此事件能盡快落幕，謝謝大家！