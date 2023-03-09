名嘴稱迎賓妹「想當黑幫夫人」！T妹開嗆：不要汙名化單純工作

▲網紅T妹（Tiffany Chen）以辛辣敢言的性格聞名。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany T妹）

記者閔文昱／綜合報導

竹聯幫仁堂明仁會連續2天接力舉辦春酒，170名旗袍辣妹站五星級飯店大門迎賓畫面曝光後，引發多界高度關注，媒體人黃揚明就揭露當天迎賓辣妹的招募條件及價碼，還稱「價位很低廉」，會接這類型通告的女孩多半是去見識一下場面，「搞不好不小心就成為黑幫夫人」等。對此，網紅T妹（Tiffany Chen）怒批，「不要汙名化單純工作」。

黃揚明8日在臉書發文公開招募辣妹的通告資訊，從招募條件可見一定要裸足163公分以上，3.5小時領3200元，165公分以上加300元，服務內容則為「迎賓接待倒酒水、桌邊服務」。他認為，以這類型的通告而言，價位算很低廉；不過，他也透露，會接這類型通告的女孩，多半也就是去見識一下場面，藉此認識更多人，「搞不好不小心就成為黑幫夫人了，當然，就算當不成夫人，以後也可能會有更多接案機會。」

▲黃揚明公開旗袍辣妹的招募資訊。（圖／黃揚明（剝雞）臉書）

此說法一出，隨即也引發T妹不滿，她今晚也在臉書發文表示，迎賓者3小時實拿3千多很正常，包括夜店香檳女孩也都差不多價錢，有身高限制、或穿比基尼等本來就不會多低，「卻說很低廉？一般上班族站一天才多少？況且這些都是路人妹，價碼是要多高？在一般上班族眼裡，已經是很不錯的價錢。」

針對黃揚明認為迎賓妹願意接受低廉出席，是為了認識更多人甚至成為黑幫夫人，T妹則回擊，這根本就是外行人自以為是的評論，原因有三點，「第一，不要過度神話黑幫；第二，迎賓工作人員是拿到合理報酬，早已出席過無數春酒，完全不在乎主辦身份；第三，結束後各自散場，又不是嘉賓需要搏感情」。

▲明仁會7日晚上辦餐敘，在萬豪酒店席開78桌，找來170名旗袍辣妹迎賓。（圖／讀者提供）

T妹透露，想認識兄弟並不難，這些人常常會去酒店或叫飯局妹，那時候就可以搏感情了，想被包養之類的可以，但不代表人人想做夫人，因為風險太高、兄弟容易大起大落，可能對方被關，獨守空閨10年都有可能，真正想攀富貴的，正常不會想成為黑幫夫人，而是富二代夫人，「其它上市公司尾牙，這麼多富二代、好野人股東等，你說多數迎賓妹去是為了成為夫人嗎？」

▲明仁會春酒，旗袍辣妹送客。（圖／翻攝抖音）

T妹強調，迎賓妹就是服務生的意思，至於近距離接近客戶的是飯局妹，「人各有志⋯ 很多女性已有穩定的另一伴，在她們眼裡幸福快樂最重要。時機不好⋯人人都想看靠自己努力多賺一份薪資，很多人白天都有正當工作，想額外賺錢卻被講這麼難聽」，呼籲各界不要汙名化單純工作。

最後她也暗酸，「呵呵～名嘴，才真的講給沒見過世面的宅男聽，卻踐踏了他人。」