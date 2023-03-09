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台中大里雙屍命案！兒遭母割喉慘死　親友震驚：他們感情很好

▲▼台中發生人倫悲劇，母親疑不堪照顧兒子37年，先餵安眠藥後，持榔頭敲頭，水果刀刺胸再自戕。（圖／民眾提供，下同）

▲台中人倫悲劇，母親疑不堪照顧兒子37年，先餵安眠藥後，持榔頭敲頭，水果刀刺胸再自戕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中市大里區8日晚間發生1起人倫悲劇！62歲劉姓婦人疑似不堪照顧生活無法自理的37歲陳姓兒子，8日下午萌生殺意，持水果刀將兒子刺殺後，再自殘身亡。直到晚間，陳男父親返家，才驚見妻兒倒臥血泊，當場嚇傻。陳家親友事後接受訪問表示，母子兩人感情深厚，幾乎是同進同出，不理解為何會發生這樣的事情。

據了解，陳姓一家四口住在透天三層樓，全家人是承攬磁磚工作的小包，家門前全擺放相關工具，而8日下午兒子感冒不舒服在家，母親留下來照顧，父親和女兒兩人外出工作，豈料，父親6點多下班回家，在三樓兒子房間發現妻子倒在地上，兒子則被雙手反綁，躺在雙層床鋪的下鋪。

▲▼台中發生人倫悲劇，母親疑不堪照顧兒子37年，先餵安眠藥後，持榔頭敲頭，水果刀刺胸再自戕。（圖／民眾提供，下同）

▲親友得知消息後相當震驚。（圖／民眾提供）

兒子不但雙手反綁，右額頭有一個一元硬幣大小傷口，眼睛戴有眼罩，脖子2、3條刀傷，腹部穿刺傷，母親也是腹部多處穿刺傷口，全身是血，倒在地上，一旁還有多罐空的安眠藥、榔頭、兩把水果刀、繩索。

陳家親友接獲消息後立即趕往關心，並表示，母子兩人感情深厚，幾乎是同進同出形影不離，彼此之間見到面也都會打打招呼，看不出異狀，不知道為何會發生這樣的事情，至於陳男父親對於此事則不願多談。

▲▼台中發生人倫悲劇，母親疑不堪照顧兒子37年，先餵安眠藥後，持榔頭敲頭，水果刀刺胸再自戕。（圖／民眾提供，下同）

經查，陳男一出生，精神上就有點問題，生活無法自理，都要有人在旁邊看著，37年來幾乎都是母親照顧，是照顧到身心俱疲而厭世，不如尋求解脫，或是其他因素，或母親先殺了兒子再自戕？死前是否服用安眠藥等，警方正全力調查中，可以確定的是，沒有外力介入。

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