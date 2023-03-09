快訊／疑不堪照顧病兒37年　母餵安眠藥「鐵鎚爆頭割喉」同赴黃泉

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區8日晚間發生1起人倫悲劇，62歲的劉姓婦人疑不堪照顧生活無法自理的陳姓兒子37年，昨天下午因陳男感冒在家，劉母也在家陪著，不知何故，萌生殺意，先以安眠藥假借感冒藥餵服，等藥效發作，將兒子雙手反綁，持榔頭敲昏，頭部破洞，再以水果刀猛刺胸腹部，橫切喉嚨，自己再刺傷腹部致死，不過，真正死因尚待調查。

▲▼台中發生人倫悲劇，母親疑不堪照顧兒子37年，先餵安眠藥後，持榔頭敲頭，水果刀刺胸再自戕。（圖／民眾提供，下同）

陳姓一家四口住在透天三層樓，全家人是承攬磁磚工作的小包，家門前全擺放相關工具，昨天下午兒子感冒不舒服在家，母親留下來照顧，父親和女兒兩人外出工作，豈料，父親6點多下班回家，在三樓兒子房間發現妻子倒在地上，兒子則被雙手反綁，躺在雙層床鋪的下鋪。

兒子不但雙手反綁，右額頭有一個一元硬幣大小傷口，眼睛戴有眼罩，脖子2、3條刀傷，腹部穿刺傷，母親也是腹部多處穿刺傷口，全身是血，倒在地上，屍體內有多罐空的安眠藥、榔頭、兩把水果刀、繩索。

父親被問及發生原因，不願多談，鄰居們都說，母子倆感情很好，同進同出，和鄰居也都會打招呼。

據了解，37歲的兒子一出生，精神上就有點問題，生活無法自理，都要有人在旁邊看著，37年來幾乎都是母親照顧，是照顧到身心俱疲而厭世，不如尋求解脫，或是其他因素，或母親先殺了兒子再自戕？死前是否服用安眠藥等，警方正全力調查中，可以確定的是，沒有外力介入。

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