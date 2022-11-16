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玩氣球也能進大學！大同大學達人林奕辰兼差打工「賺贏上班族」

▲▼氣球達人林奕辰憑著特殊專長進入大同大學，擅長重機、小菩薩等各種大型造型氣球。（圖／大同大學提供）

▲氣球達人林奕辰憑著特殊專長進入大同大學就讀，擅長重機、小菩薩等各種大型造型氣球。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

大同大學工設系一年級林奕辰是氣球達人，從小熱愛氣球，常常綁氣球綁到手脫皮、流血，但仍無法阻擋他對氣球的喜好，林奕辰已使用過上百萬顆氣球，更擅長重機、小菩薩、舞龍舞獅等大型造型氣球，今年以氣球特殊專長入學，也帶給老師驚喜，直呼：「沒想到氣球可以這樣玩」，入學前短短半年兼差收入，竟比上班族一年的薪水都多，也讓他對未來充滿信心。

林奕辰從小就熱愛氣球，氣球對他來說就像是家人一樣不可分割，但在長輩眼中卻是「整天玩氣球，很令人擔心」的小孩，所幸爸媽都很支持他，嶄露的天份更讓人印象深刻，他回憶說，有一次在路邊買一個蜻蜓造型的氣球，回家比照製作竟然一模一樣，越玩越有成就感，更從高中開始，陸續收到各種畢業典禮、生日派對以及節慶布置氣球的邀請。

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林奕辰擅長各式各樣大型造型氣球，包括重機、小菩薩、舞龍舞獅、日本電影角色「千尋」等大型氣球，林奕辰解釋，綁氣球的技法不難，最關鍵是「比例」，例如做一個人偶，要抓好頭、身比例，「要像又討喜」是造型氣球的精髓。

▲▼氣球達人林奕辰憑著特殊專長進入大同大學，兼差打工半年比上班族一年薪水還說。（圖／大同大學提供）

▲林奕辰憑著氣球專長進入大同大學工設系，兼差打工半年所得比上班族一年薪水還多。（圖／大同大學提供）

也因為各種布置氣球的邀請，讓林奕辰思考自己，成績不差、但也不會是第一名，「何不把興趣做到最好、最頂尖？」於是選擇大同大學工設系「特殊選才」管道，在甄選時作品令面試委員驚豔，最後順利入學。

更特別的是，林奕辰趁著入學前的空檔跟好友接案，短短半年收入比上班族一年的薪水都多，也讓林奕辰構思，計畫未來在全台北、中、南設點，打造精品氣球品牌，相信氣球實體店面會有更多感動。

大同大學工設系老師陳立杰表示，很多有天賦的學生，在別人看來可能是「鬼才」、「怪咖」，他們專注在喜歡的事情，表現令人驚艷，這是「筆試考不出來的」，而透過特殊選才入學，學校可以挑到不同人才，學生則不因學科成績受限，一樣可以到理想大學就讀。

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