男氣喘發作閃遠光燈求救　南警機智解讀化解危機

▲40歲蘇姓男子疑似氣喘發作，看見遠方巡邏車的警示燈，不斷地切換遠光燈向警方求救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局六甲分駐所警員蔡家禾及黃韋傑，3月4日凌晨巡邏時，眼尖發現遠方1台車輛不斷閃爍遠光燈，員警直覺有異上前查看，發現蘇姓駕駛神情痛苦疑似氣喘發作，員警通知救護人員並設法聯絡家屬送藥品到場，成功緩解蘇男症狀後就醫，解除危機。

警方指出，40歲的蘇男當時疑似氣喘發作，但身邊竟然沒有相關藥物，呼吸困難痛苦到根本無法撥打電話求救，蘇男看見遠方巡邏車的警示燈，彷彿看見救星，因此不斷地切換遠光燈向警方求救。

員警到場時看見蘇男將手伸出車窗來回揮動，表情痛苦無法言語，除了通報119，員警也在附近奔走找尋藥局，但時值深夜藥局均無營業，恰巧有人傳送訊息至蘇男手機，蘇姓員警回電後確認是蘇男之女友，即請她立即將藥品送至現場。警方協助將蘇男車輛駛回分駐所暫放，隨後由救護車將蘇男送醫，經檢查後幸無大礙。蘇男及家屬均萬分感謝警方即時的協助，否則後果不堪設想。

麻豆分局分局長林獻力表示，六甲分駐所警員蘇家禾及黃韋傑落實勤務，及時發現民眾求救訊號，給予協助及做了正確的處置，搶救寶貴生命，值得嘉許。