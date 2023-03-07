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66歲老婦也當車手！辯幫遠房親戚領醫藥費　一句話露餡了

▲林女持他人帳戶存摺到郵局提款，警方查出帳戶內現金是高雄老翁遭騙匯，林女因此淪詐團車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林女持他人帳戶存摺到郵局提款，警方查出帳戶內現金是高雄老翁遭騙匯，林女因此淪詐團車手。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

2月3日汐止分局汐止所日接獲轄區南昌郵局報案，郵局人員告訴警方現場有一婦人持非本人存摺至本局臨櫃提領，臨櫃人員根據專業判斷懷疑該女是詐團提領贓款車手，經郵局人員詢問婦人提領現金之用途時，林姓婦人（66歲）也無法明確交代，警方獲報後到場協助調查。

汐止所警員到場後，發現林婦手持他人郵局存簿，想臨櫃提領現金，並表示「是要為支付親戚醫藥費」，經警員詢問林女與該存簿帳戶所有人關係為何，林女當場扯謊，說是她的為遠房親戚，對方將提款卡、存摺交由她來保管，並委託至臨櫃提領款項。

▲林女持他人帳戶存摺到郵局提款，警方查出帳戶內現金是高雄老翁遭騙匯，林女因此淪詐團車手。（圖／記者張君豪翻攝）

但經郵局人員查詢該帳戶交易記錄，發現有多筆巨額匯款、提領記錄，該帳戶曾在短時間內進出新臺幣12萬2306元、30萬3955元及91萬1160元，合計133餘萬元，郵局人員一查才發現，該帳戶已遭中華郵政總行設為警示帳戶。

警方當場耐心向林女說明，希望林女坦承自己所犯下罪行，但林女堅稱自己並非詐團車手，是幫遠房親戚領醫藥費，但又說漏嘴「領錢後要交給不認識的人」所以不知贓款去向，警員認定她涉嫌提領詐騙被害人所匯贓款；並查出該帳戶內款項是一名現住高雄市的楊男（68歲）所匯。

警方查出，原來楊老先生在今年1月透過網路交友認識一女，對方親暱稱呼他「哥哥」並經常噓寒問暖，誤陷愛情詐騙陷阱，短短一個月內匯出133萬元鉅款到女網友指定帳戶，楊翁驚覺受騙，2月3日報警，警方據此認定林婦擔當詐團車手且犯後拒絕供述實情，調查完畢後依觸犯詐欺罪嫌函送士林地檢署偵辦。

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