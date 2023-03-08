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悟饕池上飯包「飯黏木片很麻煩」　隱藏機關曝光！鄉民再讚2強項

▲▼悟饕池上飯包。（圖／翻攝自Google maps）

▲悟饕池上飯包。（圖／翻攝自Google maps）

記者曾筠淇／綜合報導

「悟饕池上飯包」開了不少家分店，就有網友好奇拋問，悟饕能一家接著一家開，是因為有什麼厲害之處嗎？話題引發討論，底下網友紛紛大讚，「米飯好吃」、「炸雞腿讚」、「主菜不怎樣，配菜還挺香的」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「悟饕池上便當」為題發文，提到悟饕主要就是賣木片便當，到底有什麼厲害之處，才可以開這麼多家分店呢？木片便當有什麼獨特的魅力嗎？

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貼文一出，底下網友紛紛點出光顧原因，「黏在木片上生硬的飯粒才是精髓」、「米真的煮得好吃」、「炸雞腿很讚，我胃小吃得很飽」、「我覺得悟饕的雞腿很神」、「悟饕強項是雞腿」、「悟饕雞腿好吃」。也有網友提到，「至少買到的都是差不多的味道」、「覺得品質很穩定，而且看起來衛生」。

不過，有些網友則表示，「超討厭，飯都黏在便當上」、「飯粒黏一堆在飯盒，很煩」、「為何一定要用木片，飯粒都會黏，使用麻煩」、「飯都黏在木片上有夠麻煩」、「每家分店吃起來有差，有的好吃、有的很雷」、「各店落差有點大」、「加盟店品質不一」、「每家店品質落差很大」。

▲▼木盒便當黏飯粒超難挖 內行人曝盒上機關 一秒刮乾淨。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲先前曾有網友分享木片便當的正確吃法。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

提到米粒黏在盒子上，過去曾有內行網友分享吃法，其實飯盒的短邊木片可以拆下來刮飯，「取下短邊的一片用來刮一刮很好用，每次都吃得乾乾淨淨」、「其實盒底有使用說明，最後要拆解，刮飯」、「用短木片推過去啦」。

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