前啦啦隊正妹「露白皙香肩」超仙近況曝！鄉民喊：沒留真的虧

▲游游。（圖／翻攝自Instagram／mita1211，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多網友都會在「表特板」上分享正妹照片，近日「前富邦員工」游游Mita就在板上掀起討論，她的生活照散發清新氣質，讓不少人看到後直呼，「超正，（從）她大學追蹤到現在」、「逢甲林志玲」、「有機會復出嗎」。

有網友在PTT的Beauty板上，以「前富邦員工」為題發文，接著貼出3張游游的生活照。從照片可見，游游留著一頭長髮，穿著黑色上衣的她，露出肩膀、鎖骨，曲線相當漂亮，也散發清新氣質。

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事實上，這3張照片是游游6日才PO出的，當時她在IG上寫著「早安星期一！一起開啟金錢奴隸的一周吧」。文章吸引超過5000人按讚，不少粉絲也誇她，「是要害多少人回頭啦」、「為什麼你穿什麼都好看啊」、「游游好美」。

PTT上，也有不少網友留言直喊，「這身材真的頂」、「身材棒」、「沒留真的虧」、「腿也超美」、「真的啦啦隊最正」、「看過本人，真的很漂亮」、「好正，祝福事業順利」、「優質，應該都沒公開活動了」。

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels在2月3日透過臉書表示，游游2019年加入Fubon Angels，不過今年決定轉戰人生新跑道，卸下啦啦隊身分。游游2月4日也發文表示，很感謝大家的祝福，每一場比賽她都會記在心裡，「真心熱愛跳舞、熱愛應援、4年來台中、台北往返的佛系啦啦隊下台一鞠躬」。