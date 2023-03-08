「優酪乳+香蕉」便秘妹隔天超通順！　鄉民爆推1物：真的跟鬼一樣

▲妹子便秘，吃了優酪乳+香蕉，隔天真的超順暢。（示意圖／網友提供）



網搜小組／劉維榛報導

不少上班族起床就趕著上班，加上飲食不正常、工作壓力大，就變成「習慣性便秘」！一名妹子最近也深受便秘所苦，結果她試吃「優酪乳+香蕉」的組合後，結果隔天驚奇超順暢。對此，原PO也發文詢問「為了順利排便大家有什麼撇步？」文章曝光後，一票人笑推「早餐店大冰奶，真的跟鬼一樣！」

一名女網友在PTT表示，她前陣子便秘有些嚴重，只好爬文找排便的撇步，發現蠻多人大推「優酪乳+香蕉很厲害」，結果才試了一天，果真隔天非常順暢。

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原PO驚呆直呼，蹲馬桶完全不用硬擠，也沒有排不乾淨的感覺，且便便形狀又很漂亮，因此熱心分享給大家。

文章曝光後，底下網友也分享，「美式+香蕉也有用」、「奇異果／香蕉+牛奶／優酪乳」、「我吃瀉藥吃到都沒效，只有火龍果還有功效」、「去吃油魚啊」、「每天晚餐後半根香蕉+幾片鳳梨+優格，一天廁所2-3次超順暢」、「火龍果跟奇異果都超讚」、「有一天早上吃了優格、木瓜牛奶、地瓜，下午拉到不行」、「每天一顆綠色奇異果，很有效」、「咖啡真的超有用」。

留言串中，最多人笑推1飲品真的神，「大冰奶，屢試不爽」、「早餐店奶茶」、「早餐店大冰奶」、「早餐店大冰奶，真的跟鬼一樣」、「早餐店奶茶正解」、「勁辣雞腿堡外加大冰奶，很爽」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



另外，有人直呼逛賣場、有貨架的地方也有用，「去寶雅、全聯、家樂福」、「逛書局」、「去圖書館」；或是順時針按摩，並利用小器具來增加腸道蠕動，像是「腳踩一個小凳子」、「用蹲的姿勢」。

事實上，每天早上5點到7點是氣血循行至大腸經，若搭配溫開水，有助於排便順暢，不過現代人沒有這麼早起，加上飲食失調、缺乏運動、工作久坐等，種種原因導致便秘。