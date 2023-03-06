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高鐵對號座被霸佔　阿姨「1句話」逼他讓位！網炸鍋：你根本活該

▲▼高鐵,旅客,列車,月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每到連假出遊、返鄉，許多人都會早早搶好高鐵票。但一名網友表示，連假搭乘高鐵時，發現買好的位子被一名阿姨霸佔，對方還說「要我讓給你坐嗎」。由於阿姨年紀稍長加上旁人的眼神，他只好把位子讓給對方，為此感到相當無奈。文章曝光後掀起討論，可是不少人反批「你自己當濫好人，活該」。

原PO在Dcard發文表示，228連假期間，因為預期會有很多人潮，所以早早就訂好高鐵票，不過他一上車就傻眼了，「明明是對號車廂卻還是很多人站著，走到自己的位子都有點困難」，且找到位子時，還發現座位被一名阿姨霸佔了。他見狀便說「這是我的位子」，沒想到阿姨沒有立刻讓開，還說「這是你的位子嗎？你是要坐到哪裡？」

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原PO聽到阿姨的話當場愣住，表示自己要搭到高雄，結果對方還說「要不要我讓給你坐？」但仍然沒有起身讓位。他看對方年紀有點大，基於禮貌就將位子讓給對方，「但我自己想了想總感覺不對勁，為什麼我買對號座，自己卻還要用站的？」站了一會兒之後，一旁準備要下車的大哥將位子讓給阿姨，原PO才終於可以坐下來休息。

原PO也說，雖然知道自己有權利叫阿姨起身讓位，可是當下有許多人在看，讓他有種莫名的壓迫感，只好將位子讓出去，無奈感嘆「明明自己是對的，卻被當成壞人」。

不少網友看到後紛紛表示，「你人太好了吧，是我就直接拿票給她看，然後翻個白眼」、「你多付錢還讓座真的會有福報，買不到對號座改買自由座是她的問題；不提早訂票也是她的問題，不要自己葬送自己的權益」、「這種的我一定會把她轟起來，你是花錢買座位，不是花錢買站位欸」、「聽到『要不要我讓給你坐』就要立刻爆炸了吧？下次把你的禮貌和善良留給對的人吧」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

另外，也有人指出，「不要當濫好人，這很重要！就是有濫好人才會讓這些人為所欲為」、「拜託你不要養一堆這種阿姨好嗎」、「就是這樣讓位才會養成這種人」、「不懂得維護自己權益，還事後討拍呀？」「你的善良，她並不會因此而感謝你，你只是更加深她以後也可以繼續這樣，你害到的是別人！！！請不要當濫好人，有問題直接請站務員來處理，連假車票也不好買，幹嘛讓自己受罪」、「恕我直說你根本活該，自己的權益還當濫好人讓座？你這個叫懦弱，不叫禮貌耶」、「雖然阿姨很有問題，但你如果是我朋友，我真的懶得理你，這種抱怨叫活該」。

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