高鐵集電弓2個月7起異常！原廠初判原因出爐　列車暫時降速行駛

▲高鐵今年已發生7起集電弓異常事件。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵通車迄今已16年，今(112)年以來短短2個月內連7起集電弓異常，列車行駛至新竹或苗栗路段會自動降弓，導致列車短暫失去動力，高鐵也找來原廠川崎協助調查原因，交通部鐵道局表示，原廠初判認為不是設備問題，仍在努力找原因，目前採暫時降速至230公里行駛測試。

高鐵近來集電弓頻發生異常，1月25日大年初三曾發生過列車行經苗栗路段時集電弓自動下降；2月9日中午12時53分也曾發生825車次行經苗栗路段時，出現列車集電弓異常降弓，3列車在苗栗臨時停車；2月11日上午7時08分，一列803車次行經苗栗路段時，同樣出現列車集電弓異常降弓。

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2月20日高鐵一列624車次同樣行經苗栗路段也發生集電弓自動下降情況，列車延誤。2月23日晚間T249列車再發生集電弓自動下降事件，列車一度臨停於新竹站至苗栗站間東線，後方1列車也被迫停車。2月26日晚間南下T666班次因集電弓異常，影響南下列車誤點至少29分鐘。3月5日1326車次晚間8點18分經過高鐵桃園-新竹路段時，再發生列車集電弓異常降弓。

交通部鐵道局表示，高鐵公司已請原廠協助了解，原廠初判不是設備面問題，集電弓設備下載數據都沒有問題，原廠仍努力找原因，究竟是環境或是其他因素導致還在查。

交通部鐵道局指出，目前高鐵暫時間採降速處理，行使相關路段時暫時將時速降至230公里測試，雖然降速，但影響區間小，不會影響列車準點。