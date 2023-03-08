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全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

謝志樂喜歡賭博的冒險快感，曾一晚在澳門狂輸6千萬美元。

▲謝志樂喜歡賭博的冒險快感，曾一晚在澳門狂輸6千萬美元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

經過長達5年的監控，專案小組終於查出謝志樂與台灣黑幫有所往來，且連日本山口組、美國華人幫派新義安、14K幫和美籍人士為主的重機車幫、香港大圈仔及義大利黑手黨等都有建立聯繫管道，透過全球黑道串聯成立販毒運輸網，擴大毒品貿易版圖。

謝志樂愛吃美食，曾帶女友到日本星野集團在台中開設的皮諾可可義式莊園餐廳吃飯，專案小組趁他上車前將他帶走約談。（翻攝PINOCOCO皮諾可可臉書）

▲謝志樂愛吃美食，曾帶女友到日本星野集團在台中開設的皮諾可可義式莊園餐廳吃飯，專案小組趁他上車前將他帶走約談。

果不其然，謝志樂疑在2020年為毒品交易來台，但因碰上全球疫情，各國航班幾乎停擺，讓他有家歸不得，只好透過在海外的祕書協助，租下台北市敦化南路的一處高檔社區long stay，並在台雇用保鑣、外傭及司機，協助打理他的日常起居。

謝志樂對吃及用餐環境都很挑剔，他最喜歡到W飯店的酒吧或中餐廳吃飯，意外在台認識女大生當女友。

▲謝志樂對吃及用餐環境都很挑剔，他最喜歡到W飯店的酒吧或中餐廳吃飯，意外在台認識女大生當女友。

謝志樂保養有道，對於美食也很講究，經常到信義區W飯店酒吧、中餐廳及金色三麥餐廳用餐，有次意外邂逅一名仍在某科技大學讀書的女大學生，謝主動搭訕後還與她發展成男女朋友關係，二人交往一段時間，專案小組一路監控，利用他帶著該名身材姣好的女大生，到日本星野集團在台中的皮諾可可義式莊園餐廳吃飯、疏於防備時，在餐廳外埋伏，等他用餐完上車，將他強制約談到案。

謝志樂透過祕書在台雇用司機、保鑣及外傭，打理日常起居，生活相當愜意。（圖為示意圖，東方IC）

▲謝志樂透過祕書在台雇用司機、保鑣及外傭，打理日常起居，生活相當愜意。

儘管專案小組明知他是跨國大毒梟，但搜索他的住處並未扣到毒品，加上台灣被排拒在國際刑警組織外，無法對他拘捕，只能繼續對他採取監控手段，就怕這條大魚從眼前溜走。

謝志樂平常以Toyata Alphard商務車代步，與其他擺闊的國際大毒梟作風大不相同。（翻攝維基百科）

▲謝志樂平常以Toyata Alphard商務車代步，與其他擺闊的國際大毒梟作風大不相同。

本刊調查，謝志樂現年為59歲，談吐斯文，不愛穿名牌衣，平常以Toyata Alphard商務車代步，與其他國際毒梟炫富行事風格大不同。

謝志樂出生中國廣東再移居香港，靠著與黑幫打交道販毒，混得風生水起，後來移民加拿大，與當地華人黑幫結合，逐漸擴大販毒版圖，並將海洛因大量銷往美國，成為大盤商，雖然他行事低調謹慎，但他愛賭，喜歡投資冒險，賭輸也沒關係，專案小組發現他曾在澳門賭場一晚狂輸6千萬美元，也曾多次大贏幾百萬美元，十足賭徒性格。

謝志樂行事低調，不開名車，反觀他的副手在泰國專挑超跑代步，已被當地警方查扣。（翻攝RoyalThaiPolice官網）

▲謝志樂行事低調，不開名車，反觀他的副手在泰國專挑超跑代步，已被當地警方查扣。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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