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就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

▲因中風而被迫中斷職場生涯的阿文，幸運的遇上就業服務人員洪名展先生，經悉心的媒合服務後，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因中風而被迫中斷職場生涯的阿文，幸運的遇上就業服務人員洪名展先生，經悉心的媒合服務後，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因中風而被迫中斷職場生涯的阿文，幸運的遇上就業服務人員洪名展先生，經悉心的媒合服務後，重返職場，以工作當復健，肢體動作及說話溝通能力進步神速。

阿文說：「展哥在這期間的協助，比去醫院看心理師及吃藥還有效」。讓她意識到生命的價值，重拾自信走入人群的重要，現在的她能開心的搬重、騎車送貨，希望自己努力成為更好的職場工作人，像就服員展哥一樣服務人群。

現年47歲的阿文，中風前曾是知名企業的枝幹，熟悉英、日語、採購及法務等總務相關業務，是高層得力助手，歷經10年豐富的工作經驗，卻在3年前因腦幹破裂，好不容易從鬼門關返回。但身體因中風引發半邊手、眼及肢體活動不便及口語發聲受阻而影響就業能力，職涯因此中斷歸零，甚至日常飲食都無法自理，須仰賴家人照顧，出院2年多來病痛難耐，持續服用消炎、止痛等藥劑，向來要強的自尊受創、自我封閉，不想理會任何人事物，多次尋求心理師諮詢作心理重建治療。

阿文回憶與就服員展哥相遇那天，他踩著一跛一跛的步伐，看著也一跛一跛的她走過來，親切的向她問候是否有就業的協助，那時的她防衛心理非常強大，用眼瞪著並懷疑他別有用心或是取笑她等想法，讓她不想理會眼前這個不認識的男子。但緣份非常奇妙，那段時間她不時地會遇上展哥，展哥仍舊對之親切關懷，不因阿文的不友善而放棄，才明白展哥是台南就業中心的外展服務人員，兼顧台南市仁德區的廠商及失業民眾的媒合工作，午休時段常在仁德圖書館稍作休息，卻用心的介紹當時的政府立即上工計畫就業方案並成為她重回職場的踏板。在與展哥多次的言談中讓她感受到有股強大的推力，在潛移默化中驅使她讓走入人群，找回曾經的自己。

▲因中風而被迫中斷職場生涯的阿文，幸運的遇上就業服務人員洪名展先生，經悉心的媒合服務後，重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展哥推介阿文至其鄰近的衛生所協助covid-19防疫工作，鍵置資料及為民眾解決問題。起初，因肢動受限動作慢，便督促自己5點起床，當成新生兒重頭學習，努力充實工作相關知識，下班後不停的練習聲線，上班時專業的回應民眾提問。而原捲曲抽筋的手指也在日復一日努力的Key in資料中，慢慢的舒展開來，肢體靈活度增加，言語表達能力也逐漸恢復中。在衛生所服務一年來，展哥像家人般不定時關心，促使阿文大幅減少對藥物的依賴，並逐漸重拾對工作的信心及找回自我價值，空檔期間還自主加入衛生所志工行列，在能力所及之下回饋社會。


衛生所的短期工作結束後，阿文雖陸續找了牙醫助理、醫院工友、廚房助理等工作，都因無法勝任告終。展哥在了解阿文的狀況後，運用安穩僱用計畫積極開發阿文能勝任的工作，很快就為阿文找到一份汽車零件送貨員的工作，至今已穩定就業2個多月了。阿文說，能有自己可以勝任的工作，真的很開心，薪水多少不是重點，而是可以成為上班族，找到生活的動力，又能讓自己透過勞動而持續復健、訓練手眼協調。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，台灣女性勞動參與率逐年提升，今年1月已達51.7％。阿文原本就是熱愛工作的女性，因健康重創導致職涯中斷，甚為可惜。目前政府的僱用獎助、職場學習與再適應計畫等多項就業措施，能有效協助像阿文一樣重返職場遭遇困難的女性朋友們，克服人生的挑戰，再創職涯新生命。

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