　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

▲▼ 臺中榮總嘉義分院成人預防保健 。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

▲▼ 臺中榮總嘉義分院成人預防保健。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉榮社區團隊特別為嘉義市長青協會65歲以上長者，進行大腸癌及口腔癌篩檢服務，讓長輩免於舟車勞頓之苦；即日起，嘉榮也為嘉義縣市各社區照顧關懷據點的榮民(眷)、及符合資格的民眾啟動健康促進服務，實施國健署補助的「四癌篩檢」及「成人健康檢查」服務，成為守護鄉親、長輩及榮民(眷)最貼心的好厝邊。

▲▼ 臺中榮總嘉義分院成人預防保健 。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

嘉榮家醫部主任醫師陳怡成表示，依據國健署111年底公布的癌症登記報告，癌症時鐘再快轉一秒，平均每4分19秒就有1人罹癌，癌症更蟬聯國人十大死因之首。男性前三大好發癌症依序為大腸癌、肺癌、口腔癌，女性前三大癌症則為乳癌、肺癌、大腸癌；面對癌症威脅，陳主任醫師表示「早期發現、早期治療」，仍是醫界公認預防疾病最重要的原則，篩檢可以早期發現癌前病變或癌症，即早治療提高復原效果、降低死亡率，也能大幅提升罹病者與家人的生活品質，呼籲民眾定期接受癌症篩檢及健康檢查。

▲▼ 臺中榮總嘉義分院成人預防保健 。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

陳怡成表示，嘉榮社區健康促進列車為了守護鄉親，每年準時啟動癌篩及健檢服務，呼籲鄉親善用國健署全額補助的「四大癌症篩檢」，45至69歲婦女每2年進行1次乳房攝影檢查；30歲以上婦女每3年可接受1次子宮頸抹片檢查；50以上未滿75歲民眾每2年1次進行糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次進行口腔黏膜檢查，歡迎鄉親多加利用。此外，國健署補助的「成人健康檢查」，針對40至64歲民眾每3年一次、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次檢查BMI、血壓、尿液、血液等，讓民眾可以早期發現高血壓，糖尿病，B、C型肝炎等慢性疾病，若發現肝炎報告異常，嘉榮個管師將貼心安排回診追蹤及衛教指導，提升民眾就診及治療的便利性。

▲▼ 臺中榮總嘉義分院成人預防保健 。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

陳怡成主任說明，目前嘉榮對於嘉義縣市內合作開辦的健康關懷據點，已陸續安排榮民(眷)長輩及社區民眾回院進行癌篩及成人健檢，來院有社區健康營造中心及嘉榮志工團隊的全程引導，更有嘉榮醫護團隊細心檢查與把關，讓每位長輩不但能清楚自己的身體狀況，也能在專業的諮詢治療下，健康快樂的享受銀髮生活。陳主任呼籲鄉親，如同一台耐操好用的機器，也必須依靠定期維修保養維持妥善，精密的人體，更應該定期接受癌症篩檢及健康檢查，才能提早發現潛在疾病，及早治療或調整，打造健康的身體，避免各種疫病及癌症的威脅，樂活每一天。(嘉榮諮詢服務專線05-2359630轉癌篩分機2549；健檢分機2541、2542)

ET快訊
弒父還挖心臟啃食！　連環殺人魔「被擊斃」
荒山亮遭控性侵被索100萬　康康一聽傻眼：飯局妹也沒那麼貴
吃芭樂籽不會便秘！研究證實　4好處曝
7-11送錢了！「隱藏好康」限時5天
壯男坐雲霄飛車「突沒聲音」！友驚見臉黑了…秒心碎：死在那裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林家扶績優社工「化身少女戰士」打擊貧窮　獲縣府表揚

黃敏惠率隊參加東京食品展　林聰明砂鍋魚頭、奮起湖米餅亮相

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

台電雲林營業處成立節能服務課　免費助企業節省百萬電費

台南市公布第20批酒駕累犯名單　15人登酒駕榜

2024大選　他臉書PO「藍色的憂鬰」籲藍軍挺朱立倫參選

竹市112年勞工大學免費專業課程　3／10起線上報名

台版奇跡一本松：台日師生組團拜訪桃芝韌性樹　體會抗災精神

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

拚觀光！　桃園觀旅局積極輔導露營場合法化

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

雲林家扶績優社工「化身少女戰士」打擊貧窮　獲縣府表揚

黃敏惠率隊參加東京食品展　林聰明砂鍋魚頭、奮起湖米餅亮相

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

台電雲林營業處成立節能服務課　免費助企業節省百萬電費

台南市公布第20批酒駕累犯名單　15人登酒駕榜

2024大選　他臉書PO「藍色的憂鬰」籲藍軍挺朱立倫參選

竹市112年勞工大學免費專業課程　3／10起線上報名

台版奇跡一本松：台日師生組團拜訪桃芝韌性樹　體會抗災精神

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

拚觀光！　桃園觀旅局積極輔導露營場合法化

高嘉瑜出訪華府問「外國月亮比較圓嗎」　粉絲神回：人行道比較大

基隆小吃店女上廁所遭「男酒客偷1.6萬元」崩潰：為什麼要相信他

金管會從「頭」打詐！　3／9邀Google、Meta開會

中華隊世代交替　彭政閔：換他們創造經典時刻

雲林家扶績優社工「化身少女戰士」打擊貧窮　獲縣府表揚

賴清德明赴經典賽開球　穿球衣喊：向李維拉討教招牌卡特球

吃豬腳＝補膠原蛋白？營養師揭真相：不如吃1類食物

營養師見草莓大福「2成份取代草莓」卻步了！Joeman認：本月下架

投資「股四債六」！專家點5主題　基建股後市將掀順風

北約估俄軍巴赫姆特「陣亡人員5:1」　華府智庫：烏軍將取得主動

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

中壢區兩個里3/8-9日停水

南警防詐、交安宣導活潑多元

嘉義超巨50公斤大魟魚！長太怪沒人敢買

狗狗突竄出...桃園阿北方向盤一打衝進田裡

湯德章律師之子湯聰模去世文化局走讀介紹生平

台南市公布第20批酒駕累犯名單

林右昌請命提高警勤加給　基層警喊：超有感！

阿北騎車跌落水溝　里港警用這招查出身分找到家屬

他臉書PO「藍色的憂鬰」　籲藍軍2024挺朱參選

嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

日本東京食品展開幕黃偉哲推薦台南美食

更多熱門

相關新聞

「重振雄風看這招」　9旬老翁再享交友樂趣

「重振雄風看這招」　9旬老翁再享交友樂趣

40多歲上班族小陳（化名）沒有不良嗜好，但近幾個月都「性」趣缺缺，欲振乏力；另有年近九旬的長者林阿伯是「勿忘再舉」的戰場老兵，也是情場高手，最近新交女友，兩人平時勃起功能沒問題，但關鍵時刻卻欲振乏力，陸續前往嘉義榮總泌尿科諮詢，分別藉由口服藥物及體外震波治療妙手回春，重拾往日活力。

氣喘咳嗽不斷「吸入型類固醇」改善

氣喘咳嗽不斷「吸入型類固醇」改善

關鍵字：

臺中榮總嘉義分院

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面