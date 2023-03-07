嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

▲▼ 臺中榮總嘉義分院成人預防保健。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉榮社區團隊特別為嘉義市長青協會65歲以上長者，進行大腸癌及口腔癌篩檢服務，讓長輩免於舟車勞頓之苦；即日起，嘉榮也為嘉義縣市各社區照顧關懷據點的榮民(眷)、及符合資格的民眾啟動健康促進服務，實施國健署補助的「四癌篩檢」及「成人健康檢查」服務，成為守護鄉親、長輩及榮民(眷)最貼心的好厝邊。

嘉榮家醫部主任醫師陳怡成表示，依據國健署111年底公布的癌症登記報告，癌症時鐘再快轉一秒，平均每4分19秒就有1人罹癌，癌症更蟬聯國人十大死因之首。男性前三大好發癌症依序為大腸癌、肺癌、口腔癌，女性前三大癌症則為乳癌、肺癌、大腸癌；面對癌症威脅，陳主任醫師表示「早期發現、早期治療」，仍是醫界公認預防疾病最重要的原則，篩檢可以早期發現癌前病變或癌症，即早治療提高復原效果、降低死亡率，也能大幅提升罹病者與家人的生活品質，呼籲民眾定期接受癌症篩檢及健康檢查。

陳怡成表示，嘉榮社區健康促進列車為了守護鄉親，每年準時啟動癌篩及健檢服務，呼籲鄉親善用國健署全額補助的「四大癌症篩檢」，45至69歲婦女每2年進行1次乳房攝影檢查；30歲以上婦女每3年可接受1次子宮頸抹片檢查；50以上未滿75歲民眾每2年1次進行糞便潛血檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次進行口腔黏膜檢查，歡迎鄉親多加利用。此外，國健署補助的「成人健康檢查」，針對40至64歲民眾每3年一次、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次檢查BMI、血壓、尿液、血液等，讓民眾可以早期發現高血壓，糖尿病，B、C型肝炎等慢性疾病，若發現肝炎報告異常，嘉榮個管師將貼心安排回診追蹤及衛教指導，提升民眾就診及治療的便利性。

陳怡成主任說明，目前嘉榮對於嘉義縣市內合作開辦的健康關懷據點，已陸續安排榮民(眷)長輩及社區民眾回院進行癌篩及成人健檢，來院有社區健康營造中心及嘉榮志工團隊的全程引導，更有嘉榮醫護團隊細心檢查與把關，讓每位長輩不但能清楚自己的身體狀況，也能在專業的諮詢治療下，健康快樂的享受銀髮生活。陳主任呼籲鄉親，如同一台耐操好用的機器，也必須依靠定期維修保養維持妥善，精密的人體，更應該定期接受癌症篩檢及健康檢查，才能提早發現潛在疾病，及早治療或調整，打造健康的身體，避免各種疫病及癌症的威脅，樂活每一天。(嘉榮諮詢服務專線05-2359630轉癌篩分機2549；健檢分機2541、2542)