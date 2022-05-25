口服藥物+體外震波治療　9旬老翁為女友重振雄風

▲▼ 臺中榮總嘉義分院特聘泌尿科主治醫師廖丞晞。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

40多歲上班族小陳（化名）沒有不良嗜好，但近幾個月都「性」趣缺缺，欲振乏力；另有年近九旬的長者林阿伯是「勿忘再舉」的戰場老兵，也是情場高手，最近新交女友，兩人平時勃起功能沒問題，但關鍵時刻卻欲振乏力，陸續前往嘉義榮總泌尿科諮詢，分別藉由口服藥物及體外震波治療妙手回春，重拾往日活力。

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臺中榮總嘉義分院特聘泌尿科主治醫師廖丞晞表示，男性陰莖勃起時無法達到或持續足夠硬度進行性行為的「勃起功能障礙」，18到25歲患者比率5至10%，40歲以上更高達2到5成，原因可分為「心因性」及「器質性」2類，「心因性」因素就是在親密時刻大腦想東想西，影響了勃起功能，「器質性」原因則是男性睪固酮(賀爾蒙)降低，造成性慾降低或勃起異常，或是因患有動脈疾病，血液無法灌進陰莖海綿體，或靜脈滲漏使海綿體留不住血液，造成陰莖硬度不足或勃起時間過短，因此有國際研究指出，勃起障礙可能是「心血管問題」的警訊。

廖丞晞表示，民眾可使用國際勃起功能量表IIEF-5(International Index of Erectile Function )來自我評估，指標最左為0分，最右為5分，分數加總若小於21分，則表示可能有勃起障礙，建議至門診諮詢治療；目前臨床上，威而鋼、犀利士、樂威壯及第二代賽倍達等藥物為第一線治療首選，也有「真空吸引器」及「陰莖海綿體藥物注射」等治療方式；近年引進非侵入性的「低能量體外震波」，不僅操作便利，治療方式安全、無痛，雖須自費也深受患者信賴。

最後，廖丞晞提醒，年輕人也會有勃起功能障礙，通常是情感、經濟壓力或擔心自己的性行為表現等心理因素，或長期抽菸、酗酒、熬夜等不健康的生活習慣導致。

因此，呼籲民眾如果有相關「性福」問題，不要諱疾忌醫、誤信偏方，或自行購買來路不明的成藥或食品，不但無效又傷身，應該前來泌尿科門診諮詢，以便了解病因，由醫師對症下藥，才能有效告別「男」言之隱。