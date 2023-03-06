　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、翁呈瑋／平均地權修正後應調整金融管制措施

▲▼房市,五股,洲子洋,重劃區,新案,房價,打房,預售屋,建案,,。（圖／記者賴志昶攝）

▲《平均地權條例》修正後，政府依據房地產市場實際情況，調整子法內容，並注意相關經濟管制措施。（圖／記者賴志昶攝）

日前立法院針對《平均地權條例》之修正已於民國112年2月8日修正公布，此次修法內容主要以：「限制預售屋、新成屋換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「新增管制私法人購屋」及「預售屋解約登錄制度」為主軸，而其目的，則在於健全我國的房市市場機制。然自《平均地權條例》修正前後，預售屋市場已產生預期心理，導致預售屋成交量大幅下降。筆者認為，政府此時應審慎觀察《平均地權條例》修正施行後，對於整體房地產市場的影響。

由於《平均地權條例》修正條文公布生效，但其相關子法目前尚需待內政部研擬，於此同時，政府應趁子法尚未上路的幾個月內，作為「觀察期」，除了依據房地產市場實際情況，且合於《平均地權條例》修正條文意旨的範圍內，調整子法內容以外，更應注意政府對於房地產市場實質的經濟管制措施。

舉例而言，我國中央銀行先前於2021年12月17日調整購地貸款（土融）規範措施，規定借款人應在「一定期間」內動工興建，並且以「18個月」為最長時限的原則，此一措施的目的，在於避免銀行提供建商用以買地建築的資金落入囤地、養地的財源；然而，近年來因疫情影響，營建造價飆漲與缺工問題已成為現今建築業的常態現象。此外，隨著外國政府升息的影響，對於建築業者營建成本與資金壓力，更是不減反增。

基於上述建築業所遭遇的實際問題，中央銀行已隨著《平均地權條例》的修正，在今年2月7日增訂並公告《中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定》。其中，在購地貸款（土融）規範中，除了仍維持「動工興建以18個月為最長時限」的原則，並另外新增了「不可歸責借款人因素」，並舉例如「受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料等情形，致影響動工時程，或因建案特性不同（如建案規模、建築法規規範要件差異等因素），致影響公務機關審照時程較長」的例外規定，讓建商能在這些不可抗力因素下，能有足夠的時間進行緩衝，避免資金斷鏈。

然而，對於什麼情況會構成不可抗力因素？仍然有賴個別銀行、金融機構，對於個案具體事證的認定，而各金融機構在受金融主管機關高度關注的壓力下，一般採取偏向保守、限縮的認定方式。筆者建議，政府應視《平均地權條例》的修正情況與市場環境變化，在《平均地權條例》子法尚未正式推出的期間，能考量適當放寬在「18個月內動工」的原則性規範，或為更明確的指引，以避免中央銀行雖有此一例外規範，但卻因各種實際執行的因素，致前述規定淪為裝飾品。

本次《平均地權條例》修正之目的，乃在於透過明確的禁止規定與罰則排除任何—無論是「建商」還是「消費者」—以不正當手段炒作房價的行為，藉以導正國內房地產市場機制；然而，《平均地權條例》修正的目的並不在於，「使建商無從籌措營業資金來源」或「使建商因不可歸責事由而遭認定逾期動工」。倘如政府在本次《平均地權條例》施行後，因未能依據房地產市場實際情況，調整金融管制的配套措施，則將導致中小建商因無法遵守限期動工的規定，或因合理資金來源斷鏈而造成倒閉，反倒縮減了房市供給者與競爭者的數量，且對於已購預售屋之承購戶造成損害，此對於我國房地產市場而言，應不是政府及消費者所樂見的情形。

好文推薦

李永然、翁呈瑋／【平均地權修法】限制換約轉售是否過當

李永然、翁呈瑋／避免預售屋變爛尾樓

李永然、翁呈瑋／新成屋交易注意公設建號與停車位登記內容

●李永然、翁呈瑋，永然聯合法律事務所執業律師。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
快訊／陳冠霖「最後一次發言」總結20年真相！　喊話鄭仲茵
快訊／台鋼雄鷹擊敗荷蘭！　4比2逆轉勝
快訊／中華隊戰宇宙邦！　兩隊先發陣容出爐
快訊／T1大亂鬥涉社維法　台啤蔣淯安到警局做筆錄
身分證「中5碼」免費住1晚！　五星酒店新開幕
想升課長！　他花5萬禮券賄賂長官
在地居民驚：蕭大間！　「藍紅配色」建物掀轟動
開車經過煉獄般濃煙　駕駛少「這動作」引擎恐報銷
全城毀滅！　烏克蘭震撼空拍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

平均地權條例掀投資風暴　專家揭海外不動產新契機「柬埔寨世運公館」帶動新買氣

《平均地權條例》母法2月10日就生效　「總統令」嚇壞業者　

預售屋換約限制投機客　林右昌曝修法效益：成交量降至35％

林右昌：溫和修正房價　「打投機客不打投資客」

預售屋契約陷阱多　消保處公布8大地雷

李永然、翁呈瑋／平均地權修正後應調整金融管制措施

吳景欽／【林益世收賄案】職務行為就此一槌定音嗎

回郵索書！李永然為你解決遺產繼承問題

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

李永然、翁呈瑋／平均地權修正後應調整金融管制措施

吳景欽／【林益世收賄案】職務行為就此一槌定音嗎

回郵索書！李永然為你解決遺產繼承問題

松山相隔4年重返小巨蛋　黃萬隆很淡定期許人人是主將

雞蛋短缺！山嵐拉麵「以鴨代雞」賣鴨蛋溏心蛋　單點全取消

一天暴跌15度！明早「10縣市下探10度」　周末又有冷氣團襲台

里長伯出動情蒐？福來喜古巴幾乎整條打線都認識：我要中立

盧秀燕表態不參選　提醒藍軍吃相不要太難看

缺席選前之夜視察安坑輕軌說謊？　當地里長：侯友宜真的有來啦

不要年薪200萬　台積電工程師「月加班150小時」離職：有錢沒命花

17歲Gail跳級考上醫學院「又學做機器人」　參加全國大賽「成績曝光」

工時不到半小時！妹子爽曝「手機玩到不好意思」　網敲碗：缺人嗎

打開理科教室「掛滿超多火腿」　原來是日本廢棄學校找到新用途

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

法律熱門新聞

回郵索書！李永然教你遺產繼承問題

吳景欽／民代收錢喬事就是貪汙嗎

李永然、翁呈瑋／平均地權修正後的房市

柯博齡／車停白線為何被開單

林承諭／壽司郎股價暴跌可求償嗎

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

收翁茂鍾襯衫又飲宴　法官林金村免議

5男關一起　牢房竟變炮房

神棍誆「排陰」猥褻　還騙說要內射

陳雅譽／遭詐騙匯款小心淪洗錢犯

給說法／你知道自己被限制出境嗎

劉彥君／地上權住宅知多少

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

更多熱門

相關新聞

吳景欽／民代收錢喬事就是貪汙嗎

吳景欽／民代收錢喬事就是貪汙嗎

民意代表除了無具體法定職權外，還有一個特質，即是其可依法收取政治獻金，這是與一般公務員的不可收買性，是有相當大的不同。但是《貪汙治罪條例》的受賄罪，卻不分此等差異，而採取相同的處罰規範，也才造成職務行為於立委如何解釋的難題。

等不到「法拍斷頭潮」撿便宜　拍定價反向走高

等不到「法拍斷頭潮」撿便宜　拍定價反向走高

高雄姊弟戀殺妻案　重判無期徒刑定讞

高雄姊弟戀殺妻案　重判無期徒刑定讞

回郵索書！李永然教你遺產繼承問題

回郵索書！李永然教你遺產繼承問題

黃舒衛／房市金絲雀已死　就「市」論「市」有感讓利才是王道

黃舒衛／房市金絲雀已死　就「市」論「市」有感讓利才是王道

關鍵字：

法律司改人權李永然翁呈瑋平均地權打房炒房預售屋建商房地產

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面