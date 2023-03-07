湯德章律師之子湯聰模去世　文化局走讀人權場址將介紹生平

▲湯律師養子湯聰模逝世，當年白色恐怖見證者又少1位，台南市文化局感謝湯聰模先生的付出，並將在接續走讀人權場址活動中，特別介紹這位全力投入回復歷史的長者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在湯德章律師殉難的3月13日前夕，傳來其養子湯聰模逝世，當年白色恐怖見證者又少1位，台南市文化局指出，文資處調研湯律師生命史時，獲得湯聰模先生大力協助，並提供珍貴文獻紀錄，完整回復那一段歷史，感謝湯聰模先生的付出，並將在接續走讀人權場址活動中，特別介紹這位全力投入回復歷史的長者。

文化局指出，這幾年來，在民間與公部門合作下，台南市爬梳白色恐怖，並且

共同努力執行轉型正義的工作，在市長黃偉哲要求下，台南市政府也持續在對不義遺址的版本進行編修，文化局在內政部地理資訊圖資雲服務平台以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯與湯德章相關的人權歷史場址，形成「正義與勇氣之路」主題地圖，深入了解這片土地曾發生的人權故事。

2015年台南市文化資產月，文資處特以生命富有移居歷程的人權律師湯德章先生為主題，嘗試彰顯其生命史、家族史與居住痕跡，委託「台南市文化資產保護協會」編採其生活經歷相關的耆老之口述歷史、影像，補足湯律師的詳盡生命史。

調查期間，湯德章養子湯聰模先生除了熱心接受訪談，提供不少珍貴老照片，更親自帶領團隊進行湯德章律師的生命路徑踏勘，遠至日本探尋走訪湯德章曾就讀的大學、住處。伴隨湯聰模先生的記憶，使湯德章律師的生命史更顯立體。後來根據調查訪查成果，更於湯德章故居舉辦「走在公義的道路上─追溯湯德章生命史特展」，開幕當日湯聰模先生亦親自蒞臨，使展覽更具意義。