　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公車下車鈴驚見「神祕小黑盒」！內行曝操作步驟：很實用快學

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

▲神秘小盒子的功用讓網友大讚實用。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北市公車下車鈴下出現「神秘小黑盒」！有乘客拍下照片求助用法，只見下車鈴下方有個小黑盒，上面有著小小的螢幕，和九宮格數字鍵，乍看之下還以為是某種密碼鎖。不過，功用曝光後，引來一陣驚呼聲，「這功能真不錯」、「現在這麼高科技啊！」引發話題。

這位網友在「●【爆系知識家】●」貼出照片，說他從黑色機器的螢幕上得知，這是「新北市預約下車系統」，但研究了一番，仍不知道怎麼使用。原PO還試著在公車APP預約，可是手機卻顯示「本車目前無法提供預約服務」，讓他納悶不已，「求解！感謝解答！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

▲APP顯示無法提供預約下車服務。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

看到貼文後，就有人留言解惑，教學小黑盒用法，「看你要在哪一站下車（面板），然後按右下角的編號，確定即可」、「每一站站名右下角有編號，輸入編號在黑色機台確認就可以了。」引來網友讚，「這功能真不錯」、「現在這麼高科技啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

▲配合公車上站牌面板，就可以用小盒子預約下車。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

據了解，新北市政府2019年推動交通行動支付時，便引進智慧科技，在全市2500輛公車建置Wifi免費提供乘客上網；並首創全球的手機預約下車服務APP，於公車內增設LCD螢幕，顯示行經站名及預估到站時間，提供乘客即將到達站名、各站預約下車狀況，以及預計到達的時間等資訊。

ET快訊
星宇飛大阪「3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發
台灣「人均所得」首度超越南韓！　背後原因曝
2天噴6萬9！阿里山英迪格實景開箱　望出去「1魔王景象」超礙
韓邪教主「不帥卻能吃到上百正妹」？　網揭5關鍵：人性弱點
快訊／高雄5車撞一團！　轎車遭2大車包夾
摔死3月大男嬰　狠夫妻「裝垃圾袋」棄屍竹子湖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農委會進軍東京食品展　宣布推出「台灣味」農水產自動販賣機

熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

超旺4星座「財運大漲ing」！　第1名薪水要變多了

星宇飛大阪「櫻花祭3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發

流感疫情單周爆6重症！「再增2死」都沒打疫苗、染H3N2　

旅德指揮家林勤超攜手鋼琴家安德烈古寧演出

高鐵集電弓2個月7起異常！原廠初判原因出爐　列車暫時降速行駛

養腎保健意識抬頭　嘉義聖馬爾定醫院免費講座開放報名

白色情人節來了！命理師曝「12生肖開桃花」訣竅：告白必中

遊覽車最新評鑑出爐！17家不列等名單曝　不改善影響補助申請

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

農委會進軍東京食品展　宣布推出「台灣味」農水產自動販賣機

熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

超旺4星座「財運大漲ing」！　第1名薪水要變多了

星宇飛大阪「櫻花祭3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發

流感疫情單周爆6重症！「再增2死」都沒打疫苗、染H3N2　

旅德指揮家林勤超攜手鋼琴家安德烈古寧演出

高鐵集電弓2個月7起異常！原廠初判原因出爐　列車暫時降速行駛

養腎保健意識抬頭　嘉義聖馬爾定醫院免費講座開放報名

白色情人節來了！命理師曝「12生肖開桃花」訣竅：告白必中

遊覽車最新評鑑出爐！17家不列等名單曝　不改善影響補助申請

農委會進軍東京食品展　宣布推出「台灣味」農水產自動販賣機

刺槍術、踢正步「有必要維持」　邱國正：訓練能練心「我不會放棄」

雲林「鬼切超人」！外側左轉打方向燈就切　下秒慘被小貨車撞飛

周杰倫「突被周星馳TAG約見面」！　驚喜喊：太屌了…8萬網嗨爆

熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

與房東同住！月租4000元包水電　妹子「2條件曝光」還有吃有玩

看著王建民長大卻跑壘受傷　李維拉大嘆「投手根本不該跑壘」

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

假網拍假投資...虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足超吸睛

怒丟「一大捆鈔票」猛砸前男友！　她被控家暴結局曝光

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

快閃名古屋來回機票4千！限時開搶

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

更多熱門

相關新聞

大台南公車班次減少

大台南公車班次減少

近來民眾反映客運因為聘請不到司機減少班次，影響公車族搭車權益至巨，台南市議員李啟維建議台南市政府交通局，應出面了解聘請不到司機問題在哪裡，並協助解決。

台中母嬰過馬路遭公車撞死　司機遭起訴

台中母嬰過馬路遭公車撞死　司機遭起訴

公車上露鳥嚇壞女高中生　變態男下場出爐

公車上露鳥嚇壞女高中生　變態男下場出爐

公車司機與阿伯對嗆　靠站下車當街開打

公車司機與阿伯對嗆　靠站下車當街開打

月票應納台鐵　中南部費用應較低

月票應納台鐵　中南部費用應較低

關鍵字：

公車下車預約到站站牌爆系知識家新北市預約下車系統

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面