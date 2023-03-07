公車下車鈴驚見「神祕小黑盒」！內行曝操作步驟：很實用快學

▲神秘小盒子的功用讓網友大讚實用。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北市公車下車鈴下出現「神秘小黑盒」！有乘客拍下照片求助用法，只見下車鈴下方有個小黑盒，上面有著小小的螢幕，和九宮格數字鍵，乍看之下還以為是某種密碼鎖。不過，功用曝光後，引來一陣驚呼聲，「這功能真不錯」、「現在這麼高科技啊！」引發話題。

這位網友在「●【爆系知識家】●」貼出照片，說他從黑色機器的螢幕上得知，這是「新北市預約下車系統」，但研究了一番，仍不知道怎麼使用。原PO還試著在公車APP預約，可是手機卻顯示「本車目前無法提供預約服務」，讓他納悶不已，「求解！感謝解答！」

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▲APP顯示無法提供預約下車服務。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

看到貼文後，就有人留言解惑，教學小黑盒用法，「看你要在哪一站下車（面板），然後按右下角的編號，確定即可」、「每一站站名右下角有編號，輸入編號在黑色機台確認就可以了。」引來網友讚，「這功能真不錯」、「現在這麼高科技啊！」

▲配合公車上站牌面板，就可以用小盒子預約下車。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

據了解，新北市政府2019年推動交通行動支付時，便引進智慧科技，在全市2500輛公車建置Wifi免費提供乘客上網；並首創全球的手機預約下車服務APP，於公車內增設LCD螢幕，顯示行經站名及預估到站時間，提供乘客即將到達站名、各站預約下車狀況，以及預計到達的時間等資訊。