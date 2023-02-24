北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

記者劉人豪／台北報導

昨(23日)6時35分許，發生台北客運司機以及乘客，在劍南路公車站前打架事件，目擊者提供影片並向《ETtoday新聞雲》指出，疑因司機司機停車停太急，一名阿伯不滿，敲車門後上車與司機對嗆，2人在車輛行進間持續互罵，最後下車在路旁互毆，引發圍觀。

▲23日晚間發生司機跟乘客互毆事件。（圖／民眾提供）

司機：「你敲我車幹嘛啦」，阿伯：「我要上車阿」，司機：「你要上車不能招手嗎」。一旁民眾看不下去：「不要這樣子啦，沒有關係啦」、「這有什麼好吵的，這兩位」、「開車啦」。阿伯繼續嗆：「下來啦」，司機：「現在是怎樣」，最後公車停在劍南路站，司機、阿伯下車，雙方直接在公車站打起來。

阿伯揮拳攻擊，司機一個過肩摔反擊，阿伯雖然倒在地上，仍然出腳跟出拳司機互有往來，圍觀民眾見狀急喊，「叫警察啦」、「叫一下警察」。

目擊者指出，司機當時開到大直高中站時，一位阿伯要上車，司機停車停很急，阿伯就敲車門了然後上車，一上車司機就很兇的問說：「幹嘛敲我車門」，阿伯也不客氣說：「你幹嘛開這麼快？我以為你要開走了」，司機：「你看我車子是開走了嗎？」雙方吵了一陣子後，阿伯叫司機下車，然後兩人打了起來。事後2人互控傷害，中山分局後續詢問中。

《ETtoday新聞雲》記者去電公司業者，詢問是否知道這起互毆事件以及後續處理方式，但至截稿前未獲回應。