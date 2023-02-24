　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

記者劉人豪／台北報導

昨(23日)6時35分許，發生台北客運司機以及乘客，在劍南路公車站前打架事件，目擊者提供影片並向《ETtoday新聞雲》指出，疑因司機司機停車停太急，一名阿伯不滿，敲車門後上車與司機對嗆，2人在車輛行進間持續互罵，最後下車在路旁互毆，引發圍觀。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲23日晚間發生司機跟乘客互毆事件。（圖／民眾提供）

司機：「你敲我車幹嘛啦」，阿伯：「我要上車阿」，司機：「你要上車不能招手嗎」。一旁民眾看不下去：「不要這樣子啦，沒有關係啦」、「這有什麼好吵的，這兩位」、「開車啦」。阿伯繼續嗆：「下來啦」，司機：「現在是怎樣」，最後公車停在劍南路站，司機、阿伯下車，雙方直接在公車站打起來。

阿伯揮拳攻擊，司機一個過肩摔反擊，阿伯雖然倒在地上，仍然出腳跟出拳司機互有往來，圍觀民眾見狀急喊，「叫警察啦」、「叫一下警察」。

目擊者指出，司機當時開到大直高中站時，一位阿伯要上車，司機停車停很急，阿伯就敲車門了然後上車，一上車司機就很兇的問說：「幹嘛敲我車門」，阿伯也不客氣說：「你幹嘛開這麼快？我以為你要開走了」，司機：「你看我車子是開走了嗎？」雙方吵了一陣子後，阿伯叫司機下車，然後兩人打了起來。事後2人互控傷害，中山分局後續詢問中。

《ETtoday新聞雲》記者去電公司業者，詢問是否知道這起互毆事件以及後續處理方式，但至截稿前未獲回應。

ET快訊
抽中賺2.7萬！　長榮航太這天公開申購
夾娃娃機內「放雞蛋」！　業績狂翻3倍
極限健身中心桃園2店宣布熄燈！　最後營業日曝
中職啦啦隊異動　3正妹離隊
這檔金融股「股利確定縮水」！　7成配發率沒了
快訊／高雄「聯昇發」漁船失聯　16船員生死不明
獨／張立昂消失2年！　緊急插管動手術
好市多「1夯物」快閃特價！　網嘆跌落神壇：一直降價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

前空姐提油燒「靈魂伴侶」！夫80%燙傷搶救45天亡　二審仍判15年

群組傳訊嗆「遇到就開槍」挨告！嘉市議員蘇澤峰：司機傳的

獨／長髮女站橋邊！警苦勸被當空氣　她突暴怒…下秒慘被勒頸上銬

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

前空姐提油燒「靈魂伴侶」！夫80%燙傷搶救45天亡　二審仍判15年

群組傳訊嗆「遇到就開槍」挨告！嘉市議員蘇澤峰：司機傳的

獨／長髮女站橋邊！警苦勸被當空氣　她突暴怒…下秒慘被勒頸上銬

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

盧廣仲春季巡迴門票「7秒被搶光」　突宣布「高雄巨蛋開唱」時間出爐

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

員工半夜11點還沒走　孟耿如「一開監視器畫面」感動：非常不容易

桃乃木香奈「後台吃便當」開心PO照　台灣網友一見菜色皺眉：太寒酸了吧

金門小三通再放寬　3／1起金門籍居民「開放現場購票」

和心儀對象約會「怎麼開話題？」　專家教1技巧：不擔心說錯話

台中一天缺蛋72萬顆！盧秀燕籲中央落實監控民生物價

2月大女嬰和5歲兄同床睡　疑被壓住窒息慘死！媽起床悲見冰冷遺體

一架班機竟有33名俄國孕婦！　俄烏戰爭掀「出國生育潮」

巨乳妹賣淫「內湖溫柔洛洛」全套3200　開業30天被逮...老司機哭了

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

即／恩恩爸怒告「過失致死」　侯友宜獲不起訴

渡假村CEO嫖妓搞外遇！妻見「壯陽藥+保險套」崩潰

即／林口騎士擦撞停等公車…遭後方砂石車輾過慘死

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

弱女慘遭電擊爆打性侵！5男女下場曝

陽明醫哥偷吃小三「神似AV女優」　判決出爐

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

即／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車陷火海

陸軍上校當共諜　穿軍服宣誓下場曝

即／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度

隋棠遭控噪音擾鄰　調解不成將開庭審理

性侵殺害「新店少女」重案　狠男逞慾放血棄屍

更多熱門

相關新聞

即／宜蘭台7甲線落石砸轎車　女乘客額頭撕裂傷送醫

即／宜蘭台7甲線落石砸轎車　女乘客額頭撕裂傷送醫

24日一輛載有4人的轎車行經台7甲線5.8公里南下處時，遭磚頭大小的落石，擊破車窗，後座楊姓女乘客額頭2處撕裂傷、流鼻血，意識模糊，送往羅東博愛醫院救治中。據了解，遭落石傷人的轎車，是一家人從台南前來旅遊，同車駕駛及另兩名乘客均無受傷情形。

嘉市議員蘇澤峰嗆「開槍」：司機誤傳

嘉市議員蘇澤峰嗆「開槍」：司機誤傳

獨／長髮女站橋邊　遭警勒脖上銬

獨／長髮女站橋邊　遭警勒脖上銬

2男當小蜜蜂　騎到八里賣毒咖啡包栽了

2男當小蜜蜂　騎到八里賣毒咖啡包栽了

花園夜市爆糾紛　攤商飆罵挨告

花園夜市爆糾紛　攤商飆罵挨告

關鍵字：

台北公車司機打架乘客影音

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面