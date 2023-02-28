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公車上露鳥自嗨嚇壞女高中生　微笑變態男拒認罪被監視器打臉

▲桃園市陳姓男子於2020年9月間在龜山區搭乘公車，卻趁公車上僅1名女高中生在旁，竟趁機脫褲露鳥套弄，嚇壞女高中山報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓男子搭公車對1名女高中生脫褲露鳥自嗨，嚇壞女高中生報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2020年9月晚間在龜山區搭乘公車，刻意坐在1名女高中生旁，趁機脫去外褲露鳥，還對女高中生微笑並自嗨，女高中生察覺後趕緊坐到司機後方等候下車，隨後報警提告；桃園地院審理時，陳男則否認犯行，法官根據警方調閱車上監視器，確認陳犯行明確，審結依公然猥褻罪，判處有期徒刑2月，本案還可上訴。

檢警調查，陳姓男子於2020年9月9日晚間8時50分許，搭乘公車行經龜山區文化二路醫學大樓公車站時，見車上緊1名女高中生坐在公車後三排位置上，竟刻意換位置與女高中坐在隔走道對望，陳男脫去外褲露出生殖器，徒手自嗨還對女高中生微笑。女高中生察覺後深感恐懼，趕快換座位到司機後方座位等候下車。

女高中生下車返家後向媽媽說碰到露鳥俠，媽媽帶著女兒向龜山警方報案提告，警方調閱公車監視器畫面，循線拘捕陳男到案，依公然猥褻罪嫌移送桃檢偵辦；檢方偵結依公然猥褻罪嫌將陳男起訴。

桃園地院審理時，女高中生指控，當時車上只有她一人看到陳男自慰，有看到其脫下褲子，我覺得很恐怖、很噁心，我裝作沒看到，但他就盯著我在笑，我發現他徒手在摸生殖器自慰等語；陳男則坦承有於上開時間搭乘公車行經上開地點之事實，但否認有何公然猥褻之犯行，辯稱：我沒有盯著女子看，也沒有撫摸生殖器自慰。法官根據檢警提供公車監視畫面，足以證明陳男犯行明確。

法官審酌，被告不顧公共場所他人感受，竟在公車上撫摸生殖器自慰之猥褻行為，敗壞社會善良風氣，缺乏尊重他人之觀念，所為已造成女子日後搭乘公車時籠罩在受到騷擾、恐懼陰影中；被告犯後否認犯行，未見悔悟之心，態度不佳，法官還查出被告前曾於2017年間曾因公然猥褻案件，經法院判處罪刑並宣告緩刑確定，審結依公然猥褻罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。

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