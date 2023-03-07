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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝志偉存款近4020萬　駐日副代表蔡明耀與妻有193筆土地

駐德代表謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）

▲駐德代表謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（7日）公布8名我國駐外代表及1位副代表的最新財產申報，9人中除駐匈牙利代表劉世忠存款750萬1411元外，其他人存款皆破千萬，最多者為駐德代表謝志偉，其存款4019萬9321元。此外駐日副代表蔡明耀與妻子名下共有193筆土地，不過絕大數取得方式為繼承。

監察院7日公布的最新一期公職人員財產申報，外交部方面有駐日代表謝長廷、蔡明耀、謝志偉、駐教廷大使李世明、駐加拿大代表曾厚仁、駐法代表吳志中、駐丹麥代表李翔宙、劉世忠、駐越代表石瑞琦。

根據上述財產申報資料，謝長廷2022年11月1日申報與妻子游芳枝名下有宜蘭三星與高雄新興共4筆土地、宜蘭三星與高雄新興共5筆建物、1筆汽車、存款3548萬7755元、677萬6000元的黃金存摺、1筆流體太極、保險747萬9887元、債務438萬7297元、事業投資500萬元。另謝長廷與游芳枝委託合作金庫商業銀行管理台北市中正、中山與新北石門共5筆土地、台北中正與中山共2筆建物、總價額411萬5500元的國內上市（櫃）股票，其中包含20張台積電股票。

蔡明耀2022年11月1日申報與妻子林玲玉名下共有新竹市地湖段、港北段、東濱段與新北市金山共179筆土地，除僅大湖段4筆為分割繼承外，其餘175筆皆是繼承、1筆汽車、存款2883萬2585元、有價證券1344萬9516元、債券27萬7156元、林玲玉名下4筆400萬5836元的珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值的財產、保險672萬6635元、債務99萬2950元。另蔡明耀與林玲玉委託台灣銀行管理新北市金山、淡水共18筆土地、2筆新北淡水建物。

謝志偉2022年11月1日申報與妻子王齡慧名下共有基隆市中正區2筆土地、1筆基隆市中正區建物、2筆汽車、存款4019萬9321元、保險1335萬4686元。

李世明2022年11月1日申報與妻子蘇馨遠名下共有新北永和、台北大安共3筆土地、新北永和、台北大安共6筆建物、存款3219萬2116元、有價證券105萬8309元、1筆總價額7萬5347元的台灣銀行受託信託財產專戶、保險3858萬8283元、事業投資300萬元。另外李世明與妻子蘇馨遠委託台灣銀行管理5張台積電股票。

曾厚仁2022年12月19日申報與妻子呂玉玲1筆新竹市國道段土地、1筆新竹市東區建物、現金20萬7326元、存款2044萬218元、保險908萬4835元。另曾厚仁與呂玉玲委託台灣銀行管理1筆台北大安土地、1筆台北仁愛路建物，面積132平方公尺。

吳志中2022年11月1日申報與妻子謝孟瑤名下共有1筆台北市中山區土地、2筆台北市中山區建物、1筆汽車、存款1317萬5939元、有價證券219萬9132元、保險1470萬8710元。

李翔宙2022年11月1日申報與妻子黃德嬈名下共有1筆新北新店土地、2筆新北新店建物、1筆汽車、存款2344萬8467元、有價證券3萬460元、保險1356萬6856元、債務2308萬6563元。另李翔宙與黃德嬈委託陽信商業銀行管理8筆共總價額95萬4180元的國內上市（櫃）股票。

劉世忠2022年12月16日申報與妻子邱燕玲名下共有1筆台北市士林區土地、1筆台北市士林區建物、現金9萬1500元、存款750萬1411元、保險542萬5300元、1筆2050萬房貸。另外劉世忠與邱燕玲委託台灣銀行管理1筆台中太平土地、1筆台中太平建物。

石瑞琦2022年12月15日申報與妻子宋勇輝名下共有新北新店、台北大安、美國華盛頓州金郡、紐西蘭奧克蘭共4筆土地與4筆建物、存款3197萬6384元、總價額5萬元的有價證券、保險431萬3397元、債務1463萬2270元。另石瑞琦與宋勇輝委託兆豐國際商業銀行管理新北新店各1筆土地與建物、總價額10萬4050元的國內上市（櫃）股票，包括5407股台積電股票。

不過石瑞琦財產申報的備註欄寫道，因石目前派駐越南，且因新冠肺炎疫情無法返國，有4筆申報金額（因未辦理網路銀行）均為2021年9月附近的估計金額，而石擬於新冠肺炎疫情平息後，返國查明確實金額後，再補辦理登記正確金額。

▼駐日本副代表蔡明耀。（圖／ETtoday資料照）

▼駐日本副代表蔡明耀。（圖／ETtoday資料照）

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