百萬筆個資「裸奔」網上兜售　監察院要查

▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

我國近期資安漏洞頻傳，民間企業因遭駭客入侵，數百筆個資外洩並於網上兜售。監察院2日表示，該案嚴重損及民眾權益，影響社會治安，監察委員王麗珍、葉宜津、賴鼎銘甚為重視，已申請自動調查。

監委認為，政府相關機關包含各該公司目的事業主管機關及資訊安全專責單位，對於民間企業資訊的安全管理，具有督管職責。

因此，權責單位對於民間企業資訊安全之納管措施、資通系統安全防護之督管及協輔機制，是否周妥？有無隨著數位科技發展與時並進，滾動式研擬策進作為？又現行法令規範是否健全完備？能否有效嚇阻違法？對於資訊環境之安全防護，有無相關強化措施？如何防止類似事件再度發生？有關個人資料保護、資訊安全防護及相關法制觀念之宣導機制，應否檢討強化？監委認為，事涉民眾權益、社會安定與國家安全的維護，實有深入瞭解的必要。

針對近期多起個資外洩事件引發各界關注，行政院長陳建仁也在2月已指示成立監督機制，國發會今天也向政院報告將透過三大策略方向，包括強化聯繫會議功能、提高個資法相關罰則、推動設立個資保護獨立專責監督機關，促進各部會輔導業者提升個資防護能力並加強監管，同時擘劃未來個資保護法制重要修正方向。