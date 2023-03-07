陳明通與妻存款逾2381萬「年增310萬」　陳宗彥背債302萬

▲陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（7日）公布最新一期公職人員財產申報，前國安局長陳明通與妻子名下存款2381萬6788元，比上次增加了310萬2331元。而行政院前發言人陳宗彥任內政部政務次長時，其申報與妻子存款共221萬1807元，並背債302萬，但一年內已還債31萬3905元。

根據監察院7日公布最新一期公職人員財產申報，陳明通2022年11月1日申報與妻子蕭翠玲名下共有4筆台北市大安區土地、2筆台北市大安區建物、存款2381萬6788元、12項市值45萬的飾品、市值1元的台灣銀行受託信託財產專戶、1筆200萬的設定抵押權 ，另蕭翠玲持有現金23萬。

陳明通此次的信託財產申報，顯示陳與蕭翠玲委託台灣銀行管理新北中和、台中清水、台北大安共3筆土地、2筆建物。

對比陳明通2021年11月1日申報的資料，存款從2071萬4457元，增加了310萬2331元；而蕭翠玲當時持有現金120萬元，減少了97萬元。換句話說，陳明通與蕭翠玲兩人財產實際上共增加213萬2331元。

而陳宗彥2022年11月1日則申報，妻子陳雅津名下共有1筆台南市東區土地、3筆台南市東區建物、1筆汽車，與妻子存款共221萬1807元、有價證券8萬7710元、保險248萬5194元，另外陳宗彥有1筆302萬5420元的債務。

與2021年11月1日申報資料相比，存款從230萬2048元，減少了9萬241元、有價證券21萬447元，減少了12萬2737元，主因是在基金受益憑證上，陳雅津賣出「貝萊德世界礦業美元」、保險則從217萬2282元，增加了31萬2912元、債務從333萬9325元，減少了31萬3905元。

▼陳宗彥記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）