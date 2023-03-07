蔡英文擬會晤麥卡錫恐讓中共師出有名？　邱國正：我還不知道

▲邱國正7日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

英媒《金融時報》報導稱，總統蔡英文4月訪美期間將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，外界憂心是否此舉會讓中共「師出有名」。對此，國防部長邱國正今 （7日）表示，若中共一下有動作，國軍本務工作就是作戰、訓練，只是不期望這種事發生，也不容許一再對我方挑釁 ，這我方也不能接受。

《金融時報》報導，蔡英文計畫4月訪美，且說服（convinced）麥卡錫在加州會晤，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。而邱國正昨在立法院受訪時，中共動武態勢比以前強，中共在等台灣這裡，好讓他們師出有名，好比別國高層來訪，或是台灣跟國外軍事上的動作太頻繁（指軍事交流）。

媒體今詢問邱國正，《金融時報》報導說蔡英文下月見麥卡錫，這會否是中共師出有名的理由？邱國正說，「我現在還沒看到，我還不知道」，至於總統行程，他沒有去過問。

邱國正表示，他昨天有表達，中共要師出有名，可以找任何理由，但國軍都不期望這樣子；國軍完全是一個防衛作戰態勢，不會去主動挑起（紛爭），大多都是以理性態度面對 ，但若中共一下有動作，國軍本務工作就是作戰、訓練，只是不期望這種事發生，也不容許一再對我方挑釁 ，這我方也不能接受。

有關昨答詢時，證實正與美軍討論將原本放在南韓、日本與菲律賓等地的儲備彈藥，改存放於台灣。邱國正澄清，這在美國《國防授權法》裡有提到，危急狀況會有這種動作，但現在評估、研議，並沒有說有多少彈藥要進來，沒有那樣的危言聳動，只是研議，還沒有定案。

媒體追問，是講給中國聽的嗎？邱國正回應，他沒有這個意思，昨天是被問有沒有這個案子，而他是講在研議。

至於莒光島運補問題是否規劃懲處？邱國正強調，他不會懲處人，但會檢討，檢討面向包括運補、採購、內部管理、組織功能的發揮等，並沒有要懲處誰，「我只拜託人家不要懲處我就好」。