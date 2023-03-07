機車騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察一聽原因「不開單」放行

▲警員也趕抵現場，關切老翁身體狀況。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、柯沛辰／台南報導

台南市永康分局2名警員4日巡邏時，攔下一名闖紅燈又未戴安全帽的機車騎士，結果一聽是為了救人，不僅立刻放行，也未開罰單。消息傳開後，左右鄰里也豎起大拇指，認為警方放行有理，而永康警分局查證後，也予以表揚。

原來，當天大灣派出所警員鄭坤霖、李政斌正在巡邏，於大安街與大灣三街路口攔停一名違規機車騎士。騎士表示，他發現一名85歲老翁倒在住家對面，經詢問關切後，急著騎車趕去附近老翁住家求救，才未戴安全帽闖紅燈。

2名員警認為人命關天，經查證騎士身分無誤後，立刻請騎士繼續前去通知老翁家人，隨後分頭前往騎士住處，果真見到謝姓老翁坐在地上，手腳、頭部受傷出血，且腳踏車倒在一旁，此馬上通知救護車，並關心老翁身體狀況。路過民眾見狀，也拿出急救箱協助包紮傷口，直到救護人員前來接手。

▲附近民眾拿出急救箱，協助包紮傷口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解，謝姓老翁趁家人午睡未注意，推著腳踏車緩步外出，體力耗盡倒在路旁。事後，家屬特別感謝警方及熱心民眾的善心協助，尤其讚賞警方處理事情具同理心及人情味，當下以救護父親為先，防止發生不幸。

永康警分局長甘炎民表示，警方處事要兼具同理心與溫度，對於現場員警得知騎士違規原因後，立刻與民合作，儘速協助8旬老翁救護、返家，正是警力有限、民力無窮的最佳表率，也是「警民一家親」的最佳寫照。